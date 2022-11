Karim Benzema es una de las piezas claves para la Selección de Francia de cara al Mundial Qatar 2022, pero en los últimos días no ha sumado minutos con Real Madrid debido a una lesión que le quitó continuidad tras recibir el Balón de Oro 2022. Carlo Ancelotti salió en su respaldo ante los rumores que esta molestia sea falsa y solo esté esperando no tener molestias para disputar el máximo evento deportivo.

“Creo que el primero que está decepcionado de esta situación es Karim, que va a llegar a jugar un Mundial sin los minutos que necesitaba para tener una buena condición”, opinó en rueda de prensa previo al enfrentamiento de este jueves ante Cádiz.

Asimismo, aprovechó para referirse a la situación que lo coloca entre rumores de una posible falsa lesión en el sentido de no querer complicarse para la Copa del Mundo. Para el DT, esto solo perjudica al futbolista ya que no tendrá minutos y podría tener mayores complicaciones.

“Los que dicen que se ha borrado no me lo creo, es una tontería. Ha tenido un problema, no ha sido grave, no ha parado, ha entrenado de forma individual y las sensaciones no son buenas. El primer perjudicado es Karim que acude a un Mundial como Balón de Oro con pocos minutos en las piernas”, añadió.





No hay peligro de perderse el Mundial

El estratega también disipó las dudas sobre la asistencia del jugador en Qatar 2022 y no mostró molestia alguna por no contar con él en los últimos duelos. El delantero es considerado como una de las piezas fundamentales del equipo por su liderazgo y efectividad.

“Lo que me ha molestado es que Karim no ha podido ayudar al equipo en estos partidos con su calidad. Lo ha intentado, pero no ha sido capaz de volver de una molestia que es pequeña cosa. Ha intentado estar disponible pero no ha podido”, aclaró.

Pese a los problemas musculares de Benzema, Ancelotti aseguró que “nunca” ha podido pensar que el Mundial corría riesgo para él. “Después de la primera lesión, que fue importante, recuperó. Las últimas dos molestias no son cosas importantes. Nunca ha pensado que el Mundial estaba en peligro porque realmente son pequeñas cosas”.





