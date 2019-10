Lenglet, el crack que pudo ser el heredero de Zidane y terminó como el 'candado' del FC Barcelona [PERFIL]

Lenglet es uno de esos franceses que disfrutó y creció viendo la figura de ese mediocampista considerado uno de los más grandes de toda la historia: Zinedine Zidane. Según confiesa el hoy crack del FC Barcelona , sus inicios en el fútbol se remontan a la posición en la que jugaba su ídolo. Sin embargo, encontró su mejor perfil en el centro de la defensa, zona para que el club catalán lo fichó en 2018 con el objetivo de rejuvenecer la zaga.



A continuación, la biografía, partidos, goles, títulos, estadísticas, mejores jugadas y vida personal de Clément Lenglet, el crack del Barcelona y selección de Francia cuya familia ha respirado fútbol durante toda su vida.



Futbolista desde la cuna

Beauvais es una ciudad al norte de Francia conocida mundialmente por albergar a la Catedral de Beauvais, una de las más bellas del planeta con arquitectura gótica. Allí, el 17 de junio de 1995, nació Clément Nicolas Laurent Lenglet , el primer hijo de una familia de clase media marcada por la pelota. Su padre, Sebastién, fue futbolista y sus tres hermanos menores se dedican a lo mismo. El defensor del FC Barcelona supo siempre que su destino era el que vive hoy. Y qué mejor que recibir el apoyo de sus progenitores.



"Es curioso lo que pasa en mi familia. Somos cuatro hermanos, los cuatro jugamos a fútbol y los cuatro, además, en posiciones distintas. Mi pobre madre cada fin de semana iba, junto a mi padre, con el coche de aquí para allá, por toda Francia, llevando a sus hijos a jugar. No paraban nunca para que nosotros pudiéramos disfrutar del fútbol", cuenta Clément en una entrevista con 'El Periódico'.

Lenglet empezó en el patio de su casa junto a Sebastién, que como exfutbolista, entendía a la perfección cómo fabricar a un jugador. En 2001, pasó al Fresneaux-Montchevreuil, un modesto club en el que continuó su formación y donde conoció a Matthieu Quesmel, uno de sus amigos de la infancia que en una entrevista con 'Le Parisien' reveló la ejemplar conducta que caracterizaba a Clément.



"Desde temprana edad, su objetivo era convertirse en un profesional. Él era diferente de los demás. Tenía un muy buen pie izquierdo, pero no estaba satisfecho. Algunos preferían ir a ver amigos o jugar Play Station, pero él estaba entrenando en su jardín con su padre y sus hermanos. Hizo más que todos los demás", recuerda Quesmel.

Lenglet y sus cuatro hermanos. Todos se dedican al fútbol. Lenglet y sus cuatro hermanos. Todos se dedican al fútbol.

Las primeras desilusiones

Tras seis años en el Fresneaux-Montchevreuil, Lenglet pasó al Chantilly, uno más grande y con mejor infraestructura en el que también coincidió con Matthieu Quesmel. Jugó en dicho equipo hasta el 2010, año en el que empezó a probar suerte en clubes más grandes, clubes que empiecen a marcar su profesionalización. Fichó por el Nancy, pero el camino no fue fácil. Las frustraciones casi acaban con los sueños del francés.

"Pasé tres pruebas. Una en Lille, otra en Sochaux y otra en Amiens. En las dos primeras, con el Lille y Sochaux, me dijeron que no me querían. Con el Amiens ya ni la hice. Me lo dijeron directamente. A veces, pasan estas cosas en la vida. Ahora, por supuesto, estoy contento de donde estoy, pero eso demuestra que nada es fácil", confiesa el futbolista nacido en Beauvais.



"Aunque es verdad que cuando tienes 13 años puedes estar decepcionado cuando ves que nadie te coge. Incluso tienes algo de miedo al ver que no puedes cumplir tus sueños, aunque jamás pensé en que no podría llegar. Eso me daba más fuerza para demostrar que podía hacerlo, especialmente desde que no me quisieron en las dos primeras pruebas. Tenía muchas más ganas de demostrar que podía ser un jugador de Primera División", recuerda.

Lenglet en las filas del Fresneaux-Montchevreuil. Lenglet en las filas del Fresneaux-Montchevreuil.

Nancy, su primer escaparate en el fútbol

Desde su aparición en el Nancy , Lenglet demostró cualidades únicas para un jugador de su edad. Fue escalando en las inferiores del club francés hasta hacerse de un hueco en el primer equipo, en el que debutó profesionalmente el 27 de septiembre de 2013 ante el Arlesien por la fecha 9 de la Ligue 2 (Segunda División).



Terminó la temporada 2013-14 con tres partidos disputados. En la siguiente, sumó 26 encuentros y para el 2015-16 iba a vivir la primera gran experiencia de su carrera al lograr el ascenso a la Ligue 1. Jugó en 36 oportunidades y marcó dos veces, erigiéndose como una de las figuras de la Segunda. Semejantes actuaciones despertaron el interés del Sevilla, que ya antes, en sus primeras irrupciones con el Nancy, había tenido intención de ficharlo.



"Monchi (director deportivo del Sevilla) llamó a mi padre. ¿Cómo me descubre? Creo que me vio jugar con la selección sub-17 francesa y con el Nancy. Entonces, mis padres estuvieron tres días en Sevilla viendo la ciudad deportiva, los campos de entrenamiento, el estadio… Pero el Nancy no me quiso vender", revela Lenglet a 'El Periódico'. "No quedé decepcionado. Lo entendí. Entonces me volqué en trabajar con más energía", agrega.

Lenglet en sus inicios como profesional en el Nancy de Francia. Lenglet en sus inicios como profesional en el Nancy de Francia.

Llegó la hora de salir

Clément Lenglet no duró mucho tiempo en el Nancy. Solo cinco meses después de estar jugando en Primera, el Sevilla volvió a pelear por su fichaje. Y esta vez sí lo logró. El 4 de enero de 2017 anunció la llegada del central francés por cinco millones de euros y con un contrato de cuatro temporadas y media. El de Beauvais sentía que estaba listo para dejar su país natal y veía muchas oportunidades de triunfar en el Sánchez Pizjuán.



"Monchi volvió a insistir. Llamó a mi padre a finales de diciembre. Si él vuelve es por algo. Era el momento justo para irme. Además, Rami estaba sancionado y Nico Pareja estaba lesionado. Había opción de jugar. No solo pensé en la oferta económica sino que había que mirar todo", confiesa Lenglet, cuyo debut oficial en Sevilla llegó el 12 de enero de 2017 nada menos ante el Real Madrid por la Copa del Rey (3-3).



"Fue un salto muy grande. Además debutaba en el Sánchez Pizjuán, un estadio muy caliente. No estaba mentalizado para jugar a ese nivel, especialmente con el ambiente. Había visto vídeos previamente en You Tube sobre el campo. Pero del vídeo a la realidad hay un gran cambio. Es una espectacular diferencia. Sabía que Monchi pensaba que podía jugar, eso me daba mucha seguridad", recuerda el Lenglet sobre su estreno con el equipo que por ese entonces dirigía Jorge Sampaoli.



El exjugador del Nancy no tardó mucho en hacerse con la titularidad en el Sevilla. Se ganó la confianza del cuerpo técnico y al final de su primera temporada, sumó 19 partidos entre todas las competencias. Para la siguiente campaña, en la que marcó su primer gol ante Espanyol, Lenglet sumó 54 actuaciones entre Liga, Copa y Champions y terminó con cuatro dianas en sus registros. Sus buenas actuaciones enamoraron al FC Barcelona y tras año y medio dejó el club andaluz.

Lenglet llegó al Sevilla desde el Nancy. Lenglet llegó al Sevilla desde el Nancy.

Al FC Barcelona por todo lo alto

Con el afán de repotenciar la defensa, el FC Barcelona anunció el fichaje de Lenglet por 35.9 millones de euros el 12 de julio de 2018. Como en el Sevilla, el francés no tardó en ganarse la titularidad. Es cierto que la complicada lesión de Samuel Umtiti lo ayudó a afianzarse como pieza fija en el once de Valverde, pero el francés siempre justificó la confianza que el entrenador de los 'Cules'. Su estreno con la 'samarreta' azulgrana llegó el 12 de agosto en la Supercopa de España en Marruecos. Y fue nada menos que ante su exequipo. Aquel día, Clément ganaría su primer título en el club de Les Corts y semanas más tarde llegaría su primer gol ante Cultural Leonesa por Copa del Rey.



Según ha confesado el propio futbolista francés, Gerard Piqué ha sido el jugador del FC Barcelona que más lo ha ayudado en su adaptación. Lenglet siente como si llevara mucho tiempo jugando al costado del central español. Su complicidad en la cancha es evidente.



"Es muy inteligente. Geri me ayuda mucho. Te lo hace todo más sencillo. Me ayuda a interpretar el juego y no necesita decirlo ni con palabras. Solo mirándole a él ya es suficiente. No hablamos mucho. Pero miras la posición de Gerard, miras su actitud, miras su juego y con eso te basta. Es una persona muy fría. No transmite nunca sensación de nervios a nadie", revela.



Lenglet terminó su primera temporada en el FC Barcelona con 45 partidos, dos goles y el título de LaLiga. Además, alcanzó las semifinales de la Champions League y final de Copa del Rey. Como el resto de sus compañeros, el francés se quedó a dos partidos de hacer historia con un nuevo triplete para los azulgranas.

Lenglet llegó al Barcelona en el mercado de fichajes de verano en 2018. Lenglet llegó al Barcelona en el mercado de fichajes de verano en 2018. (Instagram Clément Lenglet)

La selección francesa, un nuevo camino para Lenglet

El camino de Clément Lenglet en la selección de Francia no es largo. Si bien ha sido internacional desde las categorías inferiores, su convocatoria al equipo absoluto tardó en llegar. A pesar de sus buenas actuaciones en LaLiga desde 2017, el hombre del FC Barcelona no entraba en la consideración de Didier Deschamps, hasta que el 21 de mayo de 2019 fue llamado por primera vez para disputar las Eliminatorias a la Eurocopa de 2020 en reemplazo de un lesionado Kimpembe.



De esta forma, el debut oficial de Lenglet con la selección de Francia llegó el 11 de junio en un partido en que el 'Gallito' se impuso por 4-0 a Andorra. "Jugar y ganar en mi primer partido ha sido fenomenal. Hacía tiempo que esperaba este día. Durante todo este tiempo he estado esperando y he trabajado duro para que llegara este momento", dijo emocionado tras su estreno con la Absoluta.

Clément Lenglet quiere ganarse el puesto en la selección de Francia. Clément Lenglet quiere ganarse el puesto en la selección de Francia. (Getty)

Lenglet y su vida personal

Clément es de esos jugadores que en su tiempo libre, prefiere quedarse en casa viendo fútbol y pasar la tarde con su novia Estelle, con quien lleva una relación de varios años que empezó cuando jugaba en el Nancy. No le gusta salir, pero cuando lo hace, es para degustar todo tipo de comidas que puede ofrecerle ahora la Ciudad Condal. ¿Su plato favorito? La paella.



Clément Lenglet y su novia Estelle. Clément Lenglet y su novia Estelle.

Estadísticas de Clément Lenglet*

Equipo Temporada Partidos Goles Nancy 2013-14 3 0 2014-15 26 0 2015-16 36 2 2016-17 20 0 Sevilla 2016-17 19 0 2017-18 54 4 FC Barcelona 2018-19 45 2

Títulos y reconocimientos de Lenglet*

Título Año Supercopa de España 2018 Liga de España 2019

*Se tomaron en cuenta solo competiciones oficiales

Lenglet ha ganado dos títulos oficiales con el Barcelona. (Instagram Clément Lenglet) Lenglet ha ganado dos títulos oficiales con el Barcelona. (Instagram Clément Lenglet)