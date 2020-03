España puso el sábado en cuarentena a sus 46 millones de habitantes por la propagación del coronavirus. Todo los espectáculos se han detenido, LaLiga desde luego, ha sido suspendida. Y mientras se espera que la situación no empeore para reanudar, de a pocos, las actividades, los futbolistas, confinados en sus hogares, intentan no perder la forma física entrenando como mejor pueden, y comparten por sus redes sociales el día a día. Sin embargo, no todas las publicaciones han sido bien recibidas, como es el caso de Riqui Puig, la ‘joya’ del Barcelona, que ha despertado críticas.

El futbolista de 20 años ha compartido un video a través de sus redes sociales en el que aparece haciendo malabares con un rollo de papel higiénico, uno de los productos más ‘preciados’ en los últimos días ante el alarmismo que se desató en parte de la sociedad, por miedo a quedarse sin productos de primera necesidad.

Si bien la intención de Riqui Puig fue evidenciar el extremo al que han llegado algunos, hay quienes critican su poca seriedad ante la pandemia que en España ya ha cobrado la vida de casi 300 personas.

¿Barcelona campeón ante la expansión del virus?

LaLiga Santander podría no reanudarse a causa del coronavirus. Al ser España uno de los países con más infectados con COVID-19, el fútbol pasaría a un segundo plano al punto que la temporada 2019-20 quedaría inconclusa. En esa línea, según el diario catalán ‘Sport', en el FC Barcelona ya se alistan para reclamar el título de la competición.

La citada fuente expone que en Les Corts tienen claro que deben declarados ganadores de LaLiga. Primero, porque ya se ha jugado un 70% del torneo y tras las 27 de las 38 fechas previstas, los azulgranas han quedado líderes por delante del Real Madrid. Y porque al ser campeón de invierno, y con la imposibilidad de seguir disputando la competencia, se haga valer su título en verano.

