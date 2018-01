El sueco Henrik Larsson, exdelantero del Barcelona , opinó que el brasileño Philippe Coutinho , que debutó como azulgrana en el encuentro de cuartos de la Copa del Rey ante el Espanyol, "puede alcanzar niveles similares a los de Neymar".

El nórdico, embajador de la casa de apuestas Betfair, expresó que el nuevo fichaje barcelonista "va a tener un buen rendimiento" y que aunque "es realmente difícil reemplazar a Neymar ", tiene "la plena convicción" de que va alcanzar el nivel del actual jugador del París Saint Germain.



"Jugar al lado de futbolistas del máximo nivel en cada posición, un escalón por encima de sus ex compañeros del Liverpool, le ayudará a lograrlo", precisó Larsson, quien calificó a Coutinho de "jugador fantástico con un gran conocimiento del fútbol".



"Siendo aún relativamente joven, ha logrado conjuntar su calidad técnica innata con una gran mejora en conceptos tácticos. En los últimos años ha conseguido entender cuándo debe conducir el balón y cuándo debe soltarlo, una cualidad poco frecuente y que suele obtenerse a fuerza de experiencia", dijo.



Larsson añadió el "meritorio papel de Coutinho en el Liverpool en estos meses".



"Él comprendió que acabaría fichando por el Barcelona y trató de manejar lo mejor posible la situación: hizo bien su trabajo y sumó puntos para el Liverpool. No todo el mundo a su edad puede tener esa capacidad de concentración".



Por otro lado, comentó que el hecho de que no pueda disputar la Liga de Campeones con el cuadro de Ernesto Valverde "es un gran revés para todas las partes: para el jugador, para el Barcelona, para los aficionados del torneo". EFE