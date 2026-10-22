Barcelona vs. Real Madrid se verán las caras este fin de semana, en una edición más del clásico español correspondiente a la fecha 10 de LaLiga 2026-27, este domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou. ¿En qué canales se podrá ver este partidazo en el mundo y cuáles serán los horarios según cada zona? En la siguiente nota te presentamos toda la información que necesitas saber, además de una previa detallada de cómo llegan ambos clubes.

Barcelona llegará a esta cita como líder del campeonato, con 27 puntos después de ganar sus nueve primeros encuentros. Los dirigidos por Hansi Flick buscarán prolongar su arranque perfecto en el torneo y aprovechar la localía para dar un golpe de autoridad frente a su máximo rival. Además, una victoria les permitiría ampliar su ventaja sobre el cuadro madridista en la clasificación.

Sin embargo, los culés afrontarán el clásico después de sufrir una dura derrota por 4-2 ante PSG en la Champions League. El resultado dejó interrogantes sobre el funcionamiento defensivo del equipo, especialmente ante rivales capaces de aprovechar los espacios. Flick tendrá que encontrar el equilibrio entre su propuesta ofensiva y la necesidad de controlar las transiciones del Madrid, que cuenta con futbolistas peligrosos para atacar al contragolpe.

En ataque, uno de los principales focos estará puesto en Lamine Yamal, una de las grandes figuras del equipo catalán. Su capacidad para desequilibrar por las bandas y generar ocasiones será importante para superar la resistencia madridista. También habrá expectativa por el aporte de Raphinha, mientras que las posibles ausencias en defensa y las dudas físicas de algunos jugadores obligarán al cuerpo técnico a evaluar cuidadosamente su alineación.

El público del Barcelona espera que Lamine Yamal pueda destacar en el clásico tras su discreto rendimiento ante el PSG. (Foto: Getty Images)

Por su parte, el Real Madrid, dirigido por José Mourinho, llegará al compromiso ubicado en la tercera posición, con 21 unidades. El cuadro blanco suma siete victorias y dos derrotas en sus primeras nueve presentaciones ligueras, por lo que necesita un resultado positivo para evitar que el Barcelona se escape en la clasificación. El clásico representa una oportunidad para recortar distancias y demostrar que puede competir por el liderato.

La principal referencia ofensiva del equipo madridista será Kylian Mbappé, quien llega con números destacados en el campeonato español. El delantero francés anotó dos goles en la victoria por 4-1 frente al Sevilla y suma nueve tantos en LaLiga. Su velocidad y capacidad para atacar los espacios pueden convertirse en un problema para la defensa azulgrana, especialmente si el Barça adelanta sus líneas.

Una de las bajas que condicionaría el planteamiento visitante sería la de Vinícius Júnior, quien recibió una sanción de cuatro partidos tras su expulsión frente al Villarreal. Su ausencia supondría un desafío para ‘Mou’, que tendría que buscar alternativas para acompañar a ‘Kiki’ y conservar la capacidad de desborde del equipo. En ese escenario, el aporte de Jude Bellingham y los movimientos de los atacantes que ocupen las bandas podrían adquirir todavía más importancia.

El historial reciente también añade un ingrediente especial al enfrentamiento. En el último duelo liguero entre ambos en el Spotify Camp Nou, disputado en mayo del 2026, el Barcelona se impuso por 2-0. Ahora, los azulgranas intentarán repetir ese resultado ante su público, mientras que el Real Madrid buscará llevarse tres puntos que le permitan acercarse a la cima.

Real Madrid llega a este partido luego de vencer por 4-1 al RB Leipzig en la Champions League. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Barcelona vs. Real Madrid?

Barcelona vs. Real Madrid se enfrentarán este domingo 25 de octubre del 2026 por la fecha 10 de LaLiga 2026-27. El encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou, donde el conjunto azulgrana buscará aprovechar su localía ante su eterno rival en uno de los partidos más esperados del fútbol mundial.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Real Madrid en Perú y Sudamérica?

La transmisión de Barcelona vs. Real Madrid estará disponible a través de DSports y DGO, las señales de DIRECTV, en Sudamérica. En Perú, los aficionados podrán seguir el clásico por los canales de televisión que tengan habilitada la señal deportiva y mediante la plataforma de streaming correspondiente. También se han anunciado alternativas de transmisión en plataformas como Paramount+ para determinados mercados y usuarios vinculados a DIRECTV.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid en España?

En España, el clásico entre Barcelona vs. Real Madrid se podrá ver en directo por DAZN LaLiga. También estará disponible para los usuarios que accedan a este canal mediante los paquetes de fútbol de operadores como Movistar Plus+, según las condiciones de su suscripción.

¿Cómo ver Barcelona vs. Real Madrid en México?

En México, los aficionados podrán seguir el partido entre Barcelona vs. Real Madrid a través de Sky Sports y su plataforma de streaming Sky+, de acuerdo con la disponibilidad del servicio. Se recomienda comprobar la programación y el paquete contratado antes del inicio del encuentro.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid según los países?

Barcelona vs. Real Madrid se disputará este domingo 25 de octubre a las 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador. Estos son los horarios del clásico español en distintos países:

México: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estados Unidos (costa este): 4:00 p.m.

4:00 p.m. Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina, Uruguay y Paraguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

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