Pese a que aún restan varios partidos, tanto de la competencia local como de la internacional para el Real Madrid, la dirigencia del club blanco ya se encuentra trabajando en la conformación de un nuevo comando técnico para que le tome la posta al actual DT, Álvaro Arbeloa.

Según información del medio RMC Sports, Florentino Pérez tendría en la órbita al actual entrenador de la selección de Francia, Didier Deschamps, quien dirigirá en unos meses a la vigente subcampeona del mundo en Estados Unidos 2016, cerrando un importante ciclo al mando de su combinado nacional.

“Su final como seleccionador francés está siendo seguido de cerca por los grandes clubes que buscan un entrenador de renombre. Entre ellos se encuentra el Madrid, que lo ha convertido en uno de sus objetivos”, indica el medio francés.

“Goza de gran prestigio por tres razones principales. Es un líder nato, y lo ha demostrado allá donde ha estado: en Mónaco, Juventus, Marsella y, por supuesto, con la selección francesa. En un club donde gestionar los egos es tan importante como la táctica, esto supone una gran ventaja”, explican en la publicación.

A su importante trayectoria como entrenador se le suma la excelente relación que tiene con la figura del Real Madrid, Kylian Mbappé, además de los otros franceses que militan en el club como Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga.

Deschamps es una de las figuras más importantes de la historia de Francia, pues logró ser campeón del mundo en 1998 como jugador y en 2018 como entrenador.

Como se recuerda, Xabi Alonso, tras una gran campaña al mando del Bayer Leverkusen, fue fichado por Real Madrid aunque no obtuvo los resultados esperados y dejó el cargo para que Arbeloa tome la batuta de manera interina hasta el final de la temporada.

A mitad de semana, Real Madrid perdió en el estadio Santiago Bernabéu ante Bayern Múnich por 2-1, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions League y buscará darle vuelta a la serie el miércoles en Alemania.

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