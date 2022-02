Pese a que sumó grandes fichajes en el último mercado invernal, FC Barcelona desea seguir incorporando jugadores a sus filas con la finalidad de mejorar su plantilla de cara a la próxima temporada. Ante ello, Xavi Hernández, actual DT del conjunto blaugrana, tiene en mente a varios nombres de los cuáles Joan Laporta ya tiene conocimiento. Uno de ellos es César Azpilicueta, quien actualmente tiene problemas en su renovación con el Chelsea. Su vinculación como ‘blue’ terminará en este verano y el diario ‘Marca’ señaló que había una cláusula para que los ingleses puedan ampliar su estancia en el Stamford Bridge de forma unilateral.

Sin embargo, ‘Sport’ afirmó que esto no es así, sino que la cláusula que se tiene presente en el documento es más bien preferencial. En pocas palabras, el cuadro londinense tiene prioridad a la hora de negociar la extensión de vínculo con el zaguero, pero este no está obligado a firmar, por lo que si no desea continuar con los de Thomas Tuchel, podrán dejarlo ir libre.

Este nuevo panorama llena de ilusión a la directiva encabezada por Joan Laporta en dos aspectos. En el primero, no será necesario abonar ningún dinero para un posible traspaso. Mientras que en el segundo, tan solo habrá que negociar con el agente del defensor o con él mismo. Es decir, los catalanes no tendrán que gastar más de lo necesario en su sueldo ni afrontar conversaciones que podrían tomar mucho más tiempo, como ocurrió con Morata hace unos meses.

Eso sí, habrá que esperar al verano para estudiar si el FC Barcelona se lanza definitivamente por el fichaje de Azpilicueta. En caso lo haga, será para cubrir el flanco derecho de la zaga, que se ha visto afectada en los últimos meses a tal punto de incorporar al viejo conocido Dani Alves, que viene ofreciendo garantías a un nivel notable.

El pedido de Xavi a sus jugadores a un día del derbi catalán

“Ahora estamos en un buen momento de forma y lo queremos consolidar. No queremos que sea flor de un día el partido contra el Atlético de Madrid. Es otra final y otra prueba de fuego”, aseveró Xavi en rueda de prensa, quien prevé un derbi “difícil, duro y muy intenso”.

Por ello, instó a sus jugadores a mantener “la intensidad y el ritmo de juego” mostrados en las últimas semanas y señaló que “ahora toca mantenerse, que es lo más complicado”. En la comparecencia, Xavi elogió al técnico del Espanyol, Vicente Moreno.

“Espero un Espanyol similar al del Camp Nou. Nosotros hemos cambiado y estamos mejor, en un buen momento de forma y lo queremos consolidar”, añadió.





