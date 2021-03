Jean-Claire Todibo fichó hace unas temporadas por el FC Barcelona con la ilusión de ser el central del futuro. Llegó como uno de los mejores jugadores jóvenes de la Ligue 1, pero la irregularidad y poca confianza que los entrenadores depositaron en él terminaron relegándolo al ostracismo. Hoy, desde Francia, el actual jugador del Niza prefiere olvidarse del club azulgrana y ya piensa en un futuro muy lejos del Camp Nou.

En declaraciones que recoge el diario catalán ‘Sport’, Todibo afirmó que no le interesa lo que pasa en el equipo de Koeman. Si algunas veces ve los partidos de los ‘blaugranas’ es por la presencia francesa en el equipo: Lenglet, Dembélé, Umtiti y Griezmann.

“Sin mentirte, no estoy muy interesado en lo que está pasando. Veo de vez en cuando partidos en los que mis compañeros franceses juegan. Los miro solo porque los considero amigos. Pero aparte de eso, no los estoy siguiendo”, dijo el futbolista de 21 años.

Todibo, exjugador del Toulouse, afirmó que le gustaría ser vendido para la próxima temporada, aunque por el momento se encuentra enfocado en terminar bien la temporada en el Niza.

“No sé si está ordenado para la próxima temporada, pero es una ambición mía. Así que espero que suceda. Mis actuaciones individuales determinarán si me quedo aquí o no. Lo más importante es concentrarse en estos partidos. Son partidos que le darán puntos al Niza. Hoy soy un buen jugador, no soy un jugador del Barcelona”, explicó.

El defensor galo de 21 años continúa así su carrera lejos del Camp Nou, donde llegó en la temporada 2018/2019. Las lesiones no lo dejaron tener los minutos que deseaba y en la presente temporada terminó jugando hasta en el Benfica.





