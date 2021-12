El día que Xavi Hernández fue presentado como nuevo entrenador del Barcelona, dijo ante los medios presentes que Ousmane Dembélé podía llegar a ser el mejor jugador del mundo en su posición. Por tanto, consideraba fundamental la renovación de contrato del delantero francés. El de Terrassa no ocultó sus ansias por seguir contando con el galo en su plantilla. Sin embargo, con el paso de las semanas, y al ver que el ‘Mosquito’ no termina de definir su futuro, el míster de los azulgranas ha empezado a perder la paciencia, según informa este domingo el sitio español Don Balón.

De acuerdo a la citada fuente, el técnico del Barcelona no está dispuesto a esperar por mucho tiempo más la decisión definitiva de Dembélé. De hecho, si no se apura en firmar la renovación, el exfutbolista no tendría problemas en apostar por la cantera: Ferran Jutglà.

“Ya con el 2021 a punto de finalizar y con el 1 de enero a la vista, Xavi ha decidido cambiar de estrategia y ahora ha optado por mostrar a Dembélé que, pese a ser una potencial estrella, no le esperará eternamente. Ayer en el Camp Nou Xavi hizo debutar de inicio (ya había jugado unos minutos frente a Osasuna el pasado fin de semana) al canterano que ocupa la misma posición que el ‘mosquito’: el extremo derecho”, publica Don Balón.

Ousmane Dembélé aún no define su renovación con el elenco blaugrana. (Foto: Getty)

Las negociaciones entre el Barça y Dembélé han fracasado por un desacuerdo económico. Ni el exdelantero del Dortmund ni su círculo más cercano están conformes con la propuesta del presidente Joan Laporta, quien trata de adecuar las renovaciones a la crisis financiera del club.

En Camp Nou le han hecho saber a Dembélé y su entorno que no se imaginan un futuro sin él, que es de los pilares del equipo. Sin embargo, no están dispuestos a subastar el futuro del club, tal como pasó a mitad de año con el argentino Messi, al que tampoco se le renovó por temas de dinero.

Cabe recordar que el ‘Mosquito’ Dembélé llegó al Barcelona desde el Borussia Dortmund, en 2017, por 135 millones de euros. Su valor asciende hoy a los 50 ‘kilos’.









