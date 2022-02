Unas horas después del cierre del mercado de fichajes de invierno, se van conociendo más detalles de la fallida salida de Ousmane Dembélé del FC Barcelona. El presidente Joan Laporta y su junta directiva intentaron hasta el último minuto de la ventana de pases solucionar el caso del joven delantero francés. Sin embargo, este se negó por todos los medios a alcanzar un acuerdo con el cuadro catalán. Es más, según el diario Marca, desde los despachos del Camp Nou le ofrecieron la carta de libertad, pero el ‘Mosquito’ la rechazó de inmediato.

Tal como apunta la citada fuente, tras fracasar en las negociaciones, el Barcelona le volvió a abrir las puertas al francés con tal de asegurarse un ahorro en la masa salarial. No obstante, el ex Dortmund se mostró seguro de volver a jugar y no tardó en declinar el último ofrecimiento de la cúpula azulgrana.

“No ha querido aceptar ninguna de las propuestas que se le han ofrecido. No es bueno ni para él ni para el club, la renovación nos daba margen salarial, pero no se entiende el posicionamiento. Pensamos que tiene un acuerdo con otro club y nosotros actuaremos en nuestro propio interés”, dijo Laporta.

En las últimas horas del mercado de fichajes, el nombre del francés, cuyo contrato con el club azulgrana finaliza en junio de 2022, estuvo encima de la mesa de la cúpula deportiva del club azulgrana, que ante la negativa del jugador a renovar le había pedido que buscara un equipo para lo que queda de temporada.

Entre las opciones que barajaba el club, existía el interés de dos equipos ingleses, según confirmó Laporta, pero finalmente ninguna de las dos operaciones fructificó.

El Barcelona quería renovar a la baja al jugador, uno de los mejor pagados del primer equipo, para poder ampliar el límite salarial y, así, gozar de más margen para mejorar la plantilla en el mercado de invierno.

Ante la negativa del jugador a llegar a un acuerdo, el club instó a Dembélé a buscar una alternativa lejos del Camp Nou días antes del cierre del mercado. Por ello, el técnico Xavi Hernández decidió no convocarle en los últimos dos partidos contra el Athletic Club y el Alavés.





