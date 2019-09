"Me dijeron que no soy nadie": la historia de Fede Valverde, la joya del Real Madrid que dirigió Bengoechea

Los pajaritos están destinados a volar constantemente a lugares donde se sientan cómodos y como si estuvieran en casa. En esas travesías toman grandes retos como en el caso de Federico Valverde , joven estrella uruguaya del Real Madrid , quien se hizo famoso a nivel mediático cuando le hizo un túnel a Zinedine Zidane en un entrenamiento del conjunto blanco.

Pero antes de que todas las páginas hagan ecos del talento ‘charrúa’, ‘ Zizou’ y Pablo Bengoechea ya le habían echado un ojo en los entrenamientos al popular ‘Pajarito’. Primero fue el ahora entrenador de Alianza Lima (Perú), cuando lo tuvo en Peñarol, quien disfrutó de él. “Nunca vi a un jugador de 16 años con tantas virtudes”, dijo en su momento.

Pablo Bengoechea con Federico Valverde en su etapa en Peñarol de Uruguay. Pablo Bengoechea con Federico Valverde en su etapa en Peñarol de Uruguay.

Seguro que Gabriel le daba la razón. El descubridor del ahora futbolista merengue destacó su talento cuando éste tenía tan solo tres años y no se equivocó. De una familia muy humilde (su padre trabajaba como seguridad de un casino y su madre vendía ropa de segunda mano), Fede creció soñando en volar y lo consiguió. Pero para pensar en la creación de su apodo hay que rememorar a un partido no oficial, cuando Valverde anotó y se sacó el pañal para festejar. Eso quedó grabado para siempre.

Aunque ya puede decir que está en lo más alto, el uruguayo la tiene bien clara. “Mi familia se encarga todos los días de repetirme que no soy nadie”, reconoció el volante, aunque el resto del mundo –incluido su entrenador que lo alineó como titular en el derbi frente al Atlético de Madrid– piense lo contrario.

Federico Valverde también elogió a Paolo Guerrero antes de enfrentarlo en la Copa América. (Video: José Luis Saldaña / Foto: Agencias)

Pero si ‘Zizou’ ahora le asegura la confianza es porque Santiago Solari no dudó en él. En el Castilla –filial del equipo– era uno de sus engreídos y cuando el argentino llegó al primer equipo no dudó en considerarlo (ya había debutado con Julen Lopetegui) como parte importante del equipo consiguiendo que se consolide como figura en el mundial de clubes que ganaron.

Valió la pena

Las lágrimas inundaban sus ojos. Lo habían intentado, pero no fue posible. La derrota ante Paraguay en la última fecha del hexagonal final eliminaba las chances de clasificación al mundial de la selección uruguaya. El sueño del mundial sub 17 Chile 2015 se convertía en pesadilla para Federico Valverde.

En el Sudamericano Sub 17 de Paraguay en 2015, Valverde le anotó a Argentina. (TyC Sports)

Pero la tristeza valió la pena. Con 8 goles en siete partidos, el buen rendimiento del mediocampista no había alcanzado para cumplir el sueño de su selección, pero sí para lograr convencer a los españoles. En Paraguay mismo, el Real Madrid le hizo firmar un precontrato, pues consideraban que en él estaba el futuro del fútbol celeste.

Ya cedido en Peñarol hasta cumplir la mayoría de edad fue que debutó de la mano de Pablo Javier Bengoechea. Fue ante Cruzeiro, en un amistoso desarrollado ese mismo año, que el chico de 16 años empezó a enamorar a todos los hinchas ‘aurinegros’.

Fede Valverde y su gol ante Panamá con la selección uruguaya. (BeIN Sports)

El resto fue todo en subida. Pasó al Real Madrid Castilla, donde vivió su primera frustración al no dejarlo ir al Sudamericano sub 20 (sí participó en el mundial), y luego lo que ya se mencionó: el primer equipo de los ‘blancos’ y, cómo no, la selección mayor de la mano de Óscar Washington Tabarez.

Aunque uno de sus ídolos era del bando del frente (Andrés Iniesta), hoy en día Fede Valverde puede aprender de los que ya se han convertido en sus maestros: Luka Modric y Toni Kroos. El ‘Pajarito’ ya es parte de un equipo histórico y, con solo 21 años, tiene un gran recorrido por delante para darle la razón a Gabriel, su descubridor con tan solo tres años.

