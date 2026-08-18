El futuro de Julián Álvarez vuelve a estar en el centro de la escena en España, aunque el panorama parece cada vez más claro. El delantero argentino regresó a los entrenamientos del Atlético de Madrid después de su participación en el Mundial 2026 y se reencontró con Diego Simeone, mientras el Barcelona mantiene su interés por convertirlo en uno de sus grandes refuerzos. Sin embargo, desde el Metropolitano continúan transmitiendo un mensaje contundente: el argentino es considerado una pieza fundamental del proyecto y no está en los planes del club desprenderse de él.

La última señal llegó de boca del propio ‘Cholo’ Simeone. El entrenador rojiblanco fue consultado por la situación de Julián Álvarez y dejó claro que la postura institucional no ha cambiado. El técnico argentino aseguró que las declaraciones del propietario del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, son suficientemente claras respecto al futuro de su compatriota. Además, destacó que el delantero está preparado para continuar y que el objetivo del cuerpo técnico es seguir cuidándolo y potenciarlo dentro del equipo.

La referencia de Simeone apunta directamente a una de las declaraciones más contundentes de Gil Marín durante este mercado. El CEO del Atlético aseguró en julio que el club no quería transferir a Álvarez y que no aceptaría una propuesta de 100 millones de euros, pero tampoco una de 150 o 200 millones. “Queremos seguir contando con él”, fue el mensaje transmitido por la entidad rojiblanca, cerrando prácticamente la puerta a una negociación con el Barcelona.

“Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en la que habló, no hay más. Esto es como en los juicios, no ha lugar. Está más que claro lo que expresó y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona y al jugador y esperar que esté en las condiciones (físicas de entrenamientos, tras sumar tan sólo una semana de pretemporada) que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene, el futbolista que es y lo que nos dio”, apuntó el ‘Cholo’.

El vínculo contractual también juega a favor del Atlético. Julián Álvarez tiene contrato con el conjunto madrileño hasta el 30 de junio de 2030, por lo que todavía le quedan cuatro temporadas completas de relación. Además, su contrato contempla una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una cifra que explica por qué el Atlético se siente en una posición de fuerza y considera que cualquier salida negociada depende exclusivamente de su voluntad.

Julián Álvarez tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio del 2030. (Foto: Getty Images)

El Barcelona, por su parte, sí llegó a presentar una propuesta formal por el delantero. Según la información publicada por Mundo Deportivo, el club azulgrana envió al Atlético una oferta de 100 millones de euros, mediante un correo electrónico dirigido a Mateu Alemany, responsable deportivo de la entidad madrileña. La propuesta fue confirmada posteriormente por fuentes del Barça, pese a que inicialmente el Atlético negó haberla recibido.

Esa propuesta de 100 millones de euros continúa siendo, según la información más reciente, el último movimiento económico concreto del Barcelona por Julián Álvarez. El club catalán llegó a analizar la posibilidad de mejorarla, pero terminó manteniendo la idea de no entrar en una operación desproporcionada. Mundo Deportivo informó que el Barça no estaba dispuesto a superar los 100 millones fijos, mientras que el Atlético dejó claro que ni siquiera una oferta superior modificaría necesariamente su postura.

El caso se complicó todavía más después de que el propio Álvarez manifestara durante el Mundial su deseo de buscar una transferencia. El atacante reconoció que había hablado con el Atlético y sostuvo que consideraba que una salida podía ser beneficiosa para todas las partes, además de expresar su intención de cumplir un sueño. Sus palabras fueron interpretadas como una referencia a su deseo de jugar en el Barcelona, club que se convirtió en su principal pretendiente durante el mercado.

Pese a esa postura del futbolista, el Atlético decidió no abrir una negociación. De hecho, la entidad madrileña llegó a considerar que solamente una operación extraordinaria podría cambiar su posición y se mantuvo firme en la cláusula de 500 millones. Mientras tanto, el Barcelona entendió que la negativa rojiblanca hacía prácticamente imposible alcanzar un acuerdo, especialmente porque no quería realizar una inversión que pusiera en riesgo su planificación económica.

Ahora, con Julián Álvarez nuevamente integrado al plantel, Simeone trabaja pensando en su continuidad. El argentino todavía necesita recuperar ritmo después de sus vacaciones posteriores al Mundial y no fue considerado para ser titular en el debut liguero ante el Málaga –este miércoles 19 de agosto–, pero el entrenador ya lo contempla como una pieza central de su ataque. La situación se vuelve todavía más importante por la salida de Antoine Griezmann y la lesión de Alexander Sorloth, factores que incrementan el peso de la ‘Araña’ dentro del nuevo proyecto rojiblanco.

Por ahora, todo apunta a que Álvarez continuará en el Atlético de Madrid. El Barcelona mantiene su interés, pero su última propuesta fue de 100 millones de euros y el club rojiblanco ya avisó que no está dispuesto a negociar su salida. Con contrato hasta 2030, una cláusula de 500 millones y el respaldo público de Simeone y Gil Marín, la decisión parece estar en manos del Atlético. Si no aparece una oferta que cambie radicalmente el escenario —o si el Barça no decide afrontar la cláusula—, la ‘Araña’ seguirá siendo una de las principales figuras del equipo de Simeone para la temporada 2026-27.

Durante el Mundial, Julián Álvarez hizo público su deseo de dejar el Atlético de Madrid. (Foto: Getty Images)

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