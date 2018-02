David De Gea es uno de los mejores porteros del mundo. Lo demuestra fecha a fecha en el Manchester United y como tal, son varios los equipos que quieren contar con sus servicios. Real Madrid lo persigue hace tiempo, a él no le desagrada el interés, pero podría dejar de lado la idea de su partida siempre y cuando la directiva del club inglés cumpla sus caprichos salariales.



Según apunta este miércoles el diario 'The Sun' en su edición impresa, el portero español podría poner la firma a su renovación si el United eleva su sueldo en casi 100%. Con 420.000 euros a la semana, David quiere ser el segundo mejor pagado de la Premier League detrás de Alexis Sánchez.



Con contrato hasta el verano de 2019, David De Gea hoy percibe un sueldo de 240.000 euros a la semana. Su intención es cobrar 21 millones de euros por temporada. Sabe que Real Madrid podría no ofrecerle lo mismo, no obstante, está dispuesto a sacrificar el sueño de Valdebebas con tal ver muchos ceros más en su cuenta bancaria.

Un viejo anhelo de Real Madrid



A mediados de 2015 el también ex guardameta del Atlético de Madrid estuvo a muy poco de convertirse en un 'galáctico'. Todo estaba arreglado entre ambas partes y en la operación entraba Keylor Navas, pero el fax de su contrato llegó tarde a la federación española y no pudo ser fichado por Florentino Pérez.



De no concretarse la llegada de David De Gea al Santiago Bernabéu, el Madrid tiene otra nombre bajo la manga: Thibaut Courtois del Chelsea. Se ha negado a firmar un nuevo contrato con los 'blues' a la espera de una llamada del elenco merengue a mitad de este año.