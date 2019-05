''Mi sueño es ser el mejor del mundo'': el último guiño de Hazard sobre su fichaje por el Real Madrid

Secreto a voces. En la capital española no se habla de otra cosa que no sea del fichaje de Eden Hazard por el Real Madrid. El extremo belga es el gran anhelo de los hinchas del cuadro 'Merengue', y según diversas informaciones que se manejan en la prensa, su llegada es casi un hecho. En este sentido, el aún '10' del Chelsea habría dado una nueva pista sobre su futuro durante una entrevista para 'Planet Health'.

¿Qué dijo? Bueno, Hazard primero hizo un breve repaso de su aportación en la asociación 'Make-A-Wish', cuyo objetivo es cumplir los sueños de los niños enfermos. "Cuando era niño, ser futbolista era más una pasión que un sueño. Claro que cuando jugamos, soñamos con ganar el partido o los torneos. Pero era más un placer, y todavía lo es", fueron las palabras del jugador, que ya dejaba entrever su objetivo de toda una vida.



" Los sueños son los que te permiten avanzar. El mío personal es convertirme en el mejor futbolista del mundo. Para eso juego y me entreno" , expresó Hazard. Una frase que seguramente muchos madridistas podrían interpretar como una clara señal de que el belga estaría dispuesto a dar un último gran salto en su carrera: fichar por el Real Madrid.



Sin embargo, lo cierto es que nada aún es oficial. Por otra parte, el belga quiso darle un consejo a todos los niños que sueñan con alcanzar el estrellato. "Desafortunadamente no hay sitio para todos y no es fácil abrirse paso. El único consejo que puedo darles es que se diviertan en el campo y que no piensen en llegar a profesionales", finalizó.



Hazard , de 28 años y con contrato con el Chelsea hasta 2020, no había ocultado su deseo de ir un día al Real Madrid. Las negociaciones pueden haberse visto lastradas por el castigo que pesa sobre los 'Blues' que no pueden fichar hasta finales de enero de 2020. Pero, el club londinense ha recurrido al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de Lausana para intentar anular esa sanción de la FIFA por infringir el reglamento sobre el traspaso de menores.



Tras su vuelta al banquillo, Zidane prometió "cambios" tras el final de temporada, alimentando toda suerte de rumores sobre traspasos. Los medios españoles llegaron a hablar de un presupuesto de hasta 500 millones de euros para reconstruir el equipo. Hazard, por su parte, se muestra diplomático. El astro belga declaró el último domingo que ya ha tomado una decisión sin precisar si se quedaba o se marchaba de Londres.

► Cristiano Ronaldo se queda sin DT: Juventus hizo oficial la salida de Massimiliano Allegri



► ¡Alto ahí! Lionel Messi frena la venta del jugador con que el Barcelona quiere hacer caja



► ¡Vete ya! El crack del Real Madrid al que no quieren ver más y tiene permiso de negociar hasta con el Barza



► ¡Oficial! Griezmann pierde a uno de sus grandes pretendientes y el Barcelona respira aliviado