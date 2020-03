El coronavirus en España ya dejó más de 25 mil casos y 1.378 muertos. El país entero se encuentra paralizado. Nadie sale de sus casas. la Liga Santander no juega y los futbolistas entrenan desde sus hogares. Esto traerá graves consecuencias económicas.

Los especialistas explican que si esto se mantiene, muchos jugadores tendrán que renunciar a sus millonarios sueldos. Los clubes no están ganando dinero por taquilla o mercadotécnia, por lo que buscarán opciones.

Yuri, jugador del Athletic Club, está dispuesto a colaborar en esta situación del coronavirus. En el caso que tengan que quitarle un mes de sueldo para combatirlo, él estaría de acuerdo. Así lo dijo en ‘Radio Marca’.

“Si nos tienen que quitar un sueldo para ayudar a otra gente, bienvenido sea. No nos engañemos, ganamos muchísimo dinero y, con tal de ayudar a la gente que menos tiene, bienvenido será también”, dijo el futbolista.

Sobre los problemas físicos que se presentarían por no entrenar con el máximo rigor, explicó: “Lo vamos a notar cuando volvamos. No es lo mismo entrenar diariamente en Lezama con un plan específico que cada uno en su casa. Hay gente que viene jugando mucho. Nos va a venir bien para refrescar (el descanso) y para volver un poco más frescos”.

Podrian suspender la final de la Copa del Rey entre el Athletic y Real Sociedad. “No me lo quiero imaginar porque sería una de las cosas más dolorosas como futbolista, sería muy duro. Pero lo marcará el día a día y la salud es lo primero. No me haría ninguna ilusión jugar a puerta cerrada o que nos diesen a los dos equipos como campeones”.

