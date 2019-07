Una relación tóxica: Neymar le deja claro a Leonardo y al PSG que se quiere ir, según 'Le Parisien'

El Culebrón del verano que no tiene cuándo acabar. Neymar y el PSG mantienen una relación tóxica y no parece que haya un final feliz próximamente. Según el diario francés, Le Parisien, durante la reunión que tuvieron tanto el brasileño como Leonardo, el director deportivo del club parisino, el '10' le habría dejado claro que no desea continuar en París y hacerlo desde este verano europeo.

Pero no será fácil. La posición del directivo y, por ende del club, es hacer respetar el contrato que tiene Neymar con la institución, que todavía culmina en el 2022. Además, el PSG tomará medidas drásticas contra el jugador por haberse incorporado a la pretemporada una semana después de haber comenzado, situación que su padre asegura contar con el aval del club, pero desde el mismo lo niegan.

Dicha posible sanción, según Le Parisien, ha sido vista por Neymar y la gente que trabaja con él como una forma de generar conflicto entre él y el club, y el jugador no estaría dispuesto a entrar en esa contienda, por lo que busca una vía para salir del PSG sin enfrentamientos con el mismo club y la gente que lo dirige, Al Khelaifi y Leonardo.

Toda esta situación se podría complicar en los próximos días. Neymar, a diferencia de los demás jugadores que se sumaron a la pretemporada, no ha pasado el reconocimiento médico básico para saber cómo llega y en qué fase está la dolencia en el tobillo que lo dejó fuera de la Copa América.

Y es que este martes 16, el PSG tendrá un amistoso ante el Dinamo de Dresde y cuatro días después ante el Nüremberg. Luego regresarán a Francia para partir -dos días después- a China y enfrentar el 27 al Milán. El examen médico -que tendría que pasar mañana Ney- dará luces si el jugador estará apto para el amistoso ante los italianos. Si se niega a participar, todo podría empeorar con un nuevo castigo y la temporada comenzará negra para el club parisino.

