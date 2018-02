Será la novela del próximo mercado de pases, pese a que Neymar ha dicho que no será del club y el jeque Al-Khelaifi ha asegurado que el Real Madrid no podrá ficharlo, pese a todo el oro del mundo. En España como en Francia se ha hablado del interés de los madridistas de llevarse a ‘Ney’, mientras que el ex Barcelona ha confesado a su interna que desea marcharse de París, al menos para la temporada 2019-20, en donde tendría su pase en alrededor de 222 millones de euros. Neymar tendría todo listo, aunque un miembro del PSG dice que no.



Así lo ha asegurado Luis Fernández, el representante de la cantera del PSG. Él lo tiene muy claro y no ha dudado en manifestar que "pongo la mano en el fuego porque Neymar no va a irse al Real Madrid, él está demostrando que le gusta jugar aquí". Luis Fernández no se ha quedado aquí y ha añadido sobre Neymar que "si el PSG ha ido a buscar a Neymar o Mbappé es para que se queden, no para que se vayan".



En cuanto a Neymar , el exentrenador francés ha indicado en una entrevista al programa 'El Larguero' de la Cadena Ser que "es un jugador que marca muchas diferencias, cuando se le ve jugar no se ve lo que se comenta de que quiera irse. Él está convencido de que está bien aquí y que quiere triunfar. Neymar es el crack del vestuario". Así parece ser el presente de ‘Ney’.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

Yendo a su presente en el PSG, Neymar arroja una impresionante estadística cuando juega en su estadio del Parque de los Príncipes, un gol cada 74 minutos, informó la Liga Fútbol Profesional (LFP) francesa.



En los nueve encuentros que ha disputado en Liga en el estadio del Parque de los Príncipes, el futbolista más caro del mundo, por el que el PSG pagó al Barcelona 222 millones, cuenta con once tantos, que da un promedio de un tanto cada 74 minutos disputados en el feudo parisino.