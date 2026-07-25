El mercado de fichajes europeo podría tener uno de sus movimientos más impactantes del verano. Arsenal ha comenzado a explorar la posibilidad de incorporar a Vinícius Jr., aprovechando que el delantero brasileño aún no llega a un acuerdo para renovar su contrato con el Real Madrid. Aunque por el momento no existen negociaciones oficiales entre clubes, el interés de los londinenses ya es una realidad.

El vínculo de Vinícius con el conjunto merengue finaliza en 2027, pero las conversaciones para ampliar su contrato continúan sin resolverse. La diferencia entre las pretensiones salariales del brasileño y la propuesta del club ha impedido que ambas partes alcancen un acuerdo definitivo, situación que ha despertado el interés de varios gigantes europeos.

Arsenal considera al extremo como una prioridad para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada. La directiva encabezada por Mikel Arteta busca incorporar una estrella mundial que eleve el nivel competitivo del equipo en su objetivo de conquistar la Champions League, torneo que se le ha escapado en los últimos años.

Otro factor que podría facilitar la operación es que Vinícius Jr. y el reciente fichaje del Arsenal, Yan Diomande, comparten representante. Sin embargo, el club inglés es consciente de que cualquier negociación dependerá primero de la postura del jugador y de cómo avancen las conversaciones con el Real Madrid durante las próximas semanas.

Pese al creciente interés desde Inglaterra, en el Santiago Bernabéu mantienen la calma. La intención del Real Madrid sigue siendo renovar al brasileño, considerado una de las principales figuras del proyecto deportivo. De hecho, ambas partes tienen previsto retomar las negociaciones una vez que el futbolista concluya sus vacaciones.

Vinícius viene de otra temporada destacada con el conjunto blanco, consolidándose como uno de los mejores extremos del mundo gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora. Además, fue una de las principales figuras de Brasil durante el Mundial 2026, rendimiento que incrementó aún más su valor en el mercado internacional.

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