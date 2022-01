Se complica el panorama para el Real Madrid de cara al choque por cuartos de final de la Copa del Rey frente al Athletic Club el próximo 2 de febrero. La prensa española había adelantado de un acuerdo entre la directiva ‘blanca’ y la Confederación Brasileña de Fútbol que liberaba a Casemiro, Militao, Vinicius y Rodrygo. Sin embargo, la información oficial proveniente de la ‘Canarinha’ ha dejado en claro en su postura: los jugadores se quedarán hasta el final del periodo FIFA contemplado para la fecha doble de las Eliminatorias.

Así lo confirmó el exjugador y hoy coordinador de la selección brasileña Juninho Paulista, quien soltó la mala noticia para Carlo Ancelotti y compañía en diálogo con “El Larguero” de la cadena SER, donde afirmó que no habrá concesiones.

“Los jugadores tienen que estar con nosotros hasta el final del periodo FIFA, el 2 de febrero. Depende de cómo jugarán el primer partido para poder discutir si juegan o no el segundo. No podemos liberarlos. No podemos abrir un precedente. Tenemos pocos días con los jugadores. Hay que aprovechar este año”, dijo el exfutbolista del Atlético de Madrid.

Así las cosas, los madridistas, jueguen o no, estarán concentrados para el duelo de Brasil ante Paraguay el próximo martes 1 de febrero (miércoles hora española), y el jueves el Madrid se jugará su futuro en la Copa en San Mamés. Lo que significa que sus jugadores brasileños deberán realizar un viaje contrarreloj para llegar a tiempo.

Juninho argumenta y explica que no se trata de un capricho de la selección brasileña, sino de cumplir con lo establecido. “No podemos abrir una excepción cuando convocamos a los jugadores y liberarlos de un partido a otro. Esa no es la situación, comprendemos la situación del club. Solo ha pasado por la pandemia. Es una situación que nos obligó a hacer”.

Finalmente, el coordinador de la ‘Canarinha’ aseguró que mantienen un trato cordial y comunicación fluida con el Real Madrid, que ha entendido su situación. Es más, reveló que el propio Tite se lo dijo a Ancelotti.

Brasil fue la primera selección en Sudamérica en asegurar su billete a Qatar 2022 y es cómodo líder con 35 puntos. Esta fecha doble enfrentará a Ecuador el jueves en la altura de Quito, y el próximo martes recibirá a Paraguay en Belo Horizonte.

