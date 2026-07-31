El futuro de Vinícius Júnior atraviesa uno de sus momentos más delicados desde su llegada al Real Madrid. Tras varios meses de negociaciones, la directiva blanca habría adoptado una postura definitiva respecto a la renovación del atacante brasileño, luego de que el futbolista rechazara la propuesta inicial al considerar insuficiente la mejora salarial ofrecida por el club.

La directiva encabezada por Florentino Pérez comunicó que la propuesta presentada será la última. En el Santiago Bernabéu consideran que ya hicieron un importante esfuerzo económico y no tienen previsto mejorar las condiciones ofrecidas.

El mensaje fue claro: “lo tomas o lo dejas”. Si el extremo no acepta la renovación en los próximos días, el Real Madrid lo declarará transferible antes del cierre del mercado para evitar que llegue al último año de contrato sin una resolución.

La principal diferencia continúa siendo el aspecto salarial. Vinícius busca un contrato que lo ubique entre los futbolistas mejor pagados de la plantilla, mientras que el club mantiene una escala salarial definida y no está dispuesto a romper ese equilibrio.

Vinícius Jr. (Foto: Getty Images)

Ante este escenario, varios gigantes europeos permanecen atentos. Equipos de la Premier League ya siguen de cerca la situación del brasileño y estarían dispuestos a presentar ofertas millonarias si finalmente el Real Madrid decide escucharlas.

Pese a la tensión en las negociaciones, el deseo del jugador sigue siendo permanecer en la Casa Blanca. Sin embargo, la institución considera que la decisión ya no puede seguir dilatándose y espera una respuesta definitiva en el corto plazo.

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