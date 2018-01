Keylor Navas llegó al Real Madrid en agosto del 2014 y desde el día siguiente ya se hablaba que en Valdebebas querían a otro arquero. El crack costarricense nunca ha gozado de estabilidad y aunque es uno de los mejores del mundo en su puesto, en su club estarían negociando su salida en caso los merengues no ganen ningún título en la temporada.



Según el diario 'AS', son tres los nombres de arqueros top que entusiasman al Real Madrid para la temporada 2018-19. El primero de ellos, y el más fácil de fichar, es Thibaut Courtois. El belga siempre ha gustado a Florentino Pérez y este mantiene constante comunicación con los agentes del portero del Chelsea.



De hecho, el mismo entorno del exportero del Atlético de Madrid lo habría ofrecido en Valdebebas. A Courtois le gusta España, allí viven sus hijas y esposa y le encantaría regresar a la Liga Santander. De precios, no se tienen informaciones.

Opción 2: De Gea



El portero del Manchester United también interesa. En 2015, el Real Madrid estuvo muy cerca de ficharlo, pero un problema en la documentación impidió su llegada. Se trata de un viejo anhelo de Florentino Pérez, el problema es que su salida de Old Trafford suena muy complicado. No sería vendido por menos de 50 millones de euros.



La última opción



Aunque es una posibilidad lejana por lo que representa para el Atlético, Oblak siempre ha estado en el radar del Real Madrid. De hecho, en 2014 interesó su fichaje en Valdebebas, tal como reveló uno de sus representantes. Finalmente acabó como rojiblanco por 16 millones de euros y con contrato hasta el 2021.