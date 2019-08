Pero el Real Madrid no lo lamenta: "Pude fichar cuando estaba Mourinho, pero compraron a Modric"

En el 2011, luego de cinco temporadas, dio el salto del Standard Lieja al Benfica de Portugal, siendo el club europeo más importante en el que pasó su fútbol. Ahí, tras grandes actuaciones en tan solo su primera temporada, Alex Witsel pudo tener la mejor etapa de su carrera, cuando el todopoderoso Real Madrid -por ese entonces dirigido por José Mourinho - se interesó por él.

" Pude fichar por el Real Madrid cuando estaba Mourinho, pero al final ficharon a Modric y ya no tenía sentido que llegara. Antes de que terminara el mercado, llamó el Zenit, tuvimos buenas conversaciones y llegamos a un acuerdo. No me importó ir a Rusia ", comentó.

De hecho, no solo el Real Madrid se interesó en el jugador belga, sino también otros clubes top como el Manchester United o la Juventus. Justamente fue el club italiano quien volvió a interesarse cuando culminó su primer periodo en el Zenit de Rusia, pero se frustró su traspaso.

" Terminó mi contrato con el Zenit y quise ir a la Juve. Pasé el reconocimiento y solo me quedaba firmar el contrato, pero me dijeron que volviese y, mirando al pasado, quizá fue lo adecuado ", añadió.

Hoy en Borussia Dortmund

Su llegada al club alemán se dio en junio del 2018, cuando el Dortmund le pagó 20 millones de euros al club chino, Tianjin Tianhai Quanjian y se hizo con sus servicios hasta el 2022. Pero, antes de ello, hubo acercamiento de clubes como el mismo United y el París Saing-Germain.

" Tenía ofertas y pude ir a París y a Mánchester, pero no quería esperar y el primero que me llamó fue el Borussia. Sentí que debía aceptarlo y así lo hice. Fue una decisión acertada ", concluyó.

