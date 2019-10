Europa, imposible: los dos destinos de Gareth Bale fuera del Real Madrid

Su situación es incierta en el Real Madrid. Zinedine Zidane lo tiene y no en cuenta. Primero, el entrenador galo indicó que Gareth Bale debía buscarse equipo en el mercado de fichajes de verano para luego usarlo en siete de 10 encuentros de la institución de la presente temporada. ¿Bale se quedaba? Todo indicaba que sí, pero luego ‘Zizou’ lo dejó fuera de la segunda jornada de la fase de la Champions League, a lo que todo quedó en un embrollo entre técnico y jugador.



Con dos goles y dos asistencias, se puede ‘decir’ que Bale ha mejorado su rendimiento en el plantel madridista, aunque ‘Zizou’ no se encuentra del todo conforme. Ante ese sentido, ‘El Expreso de Cardiff’ prefiere otros destinos en donde sería indiscutible. ¿El problema? El galés quiere seguir ganando los 17 millones de euros netos que percibe por temporada.



¿Cuáles son los destinos de Bale?

Queda claro que las únicas ligas que pueden pagarle son la Superliga China y la MLS. Si bien el Jiangsu Suning de China intentó llevárselo en verano, la oferta presentada al Real Madrid no satisfacía las expectativas de Florentino Pérez y del resto de la directiva.



No obstante, tanto Asia como Estados Unidos son los únicos destinos en donde el amante del gol puede estar llenando sus cuentas bancarias a gusto. No en Europa.



Gareth Bale y Zinedine Zidane en discordia con el Real Madrid. (Foto: Getty) Gareth Bale y Zinedine Zidane en discordia con el Real Madrid. (Foto: Getty)

¿Cuál es el problema en el ‘Viejo Continente?

¿Quién pagaría tanto por Bale? Gareth no se encuentra en su mejor momento y los clubes más interesados (Tottenham, Manchester City y Bayern Munich) no pueden hacer frente a altas cotizaciones, como las que pretende un futbolista de 30 años de edad.



Veamos cómo se encuentra la situación en enero o si Bale ‘fuma’ la pipa de la paz con Zinedine Zidane, el entrenador de la discordia en el Real Madrid.



