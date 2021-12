La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid en 2022 es inminente. Es cierto que el delantero francés ha declarado hace un par de días que no se moverá del Paris Saint-Germain en enero, pero en Valdebebas lo esperan con los brazos abiertos para el verano europeo del próximo año. En el entorno del crack nacido en Bondy están seguros que terminará vistiendo de blanco, tanto que la madre y el propio futbolista se han atrevido a aconsejar al presidente Florentino Pérez que paralice la llegada de otro crack mundial al Santiago Bernabéu. Según el diario catalán El Nacional, se trata nada menos que de Erling Braut Haaland.

Tal como apunta la citada fuente, Mbappé y su madre, Fayza Lamari, que también ejerce como su representante, no están de acuerdo con la llegada del goleador noruego del Dortmund, quien desde hace meses, al igual que el francés, es el gran objetivos de los altos mandos del cuadro de Concha Espina.

“Sin duda, lo que más preocupa al campeón del Mundial de Rusia es la posible llegada de Erling Braut Haaland, que no le ha hecho ni pizca de gracia. Escucha los rumores con cierta preocupación, y espera que no se acabe concretando nada. Al parecer, no quiere jugar junto a él, por varias razones”, publica este viernes El Nacional.

El primer motivo por el que Mbappé no quiere a Haaland en el Madrid apunta al protagonismo. El aún delantero del PSG quiere ser la única estrella del club por encima de otros jugadores como Benzema y Vinicius Junior. Con el nórdico en la plantilla, tendría que compartir los titulares y portadas.

La otra razón, siempre según la citada fuente, pasa por un tema de entendimiento en el campo. Desde ya, Mbappé siente que no llegaría a comprender el estilo de juego del goleador del Borussia Dortmund. ‘Kiki’ preferiría compartir la delantera con su amigo y compatriota Karim Benzema.

Según el portal Transfermarkt, sitio especializados en tasaciones de futbolistas, Mbappé está valorizado en 160 millones de euros. Además de centrodelantero, el internacional con Francia tiene capacidad para jugar como extremo por la banda derecha e izquierda.

Erling Haaland tiene contrato con el BVB hasta 2024. (Foto: EFE)

Pero Real Madrid sigue su camino

Hace unos días, Hans-Joachim Watzke, director general del Borussia Dortmund, en una entrevista con el diario Bild, confirmó que Real Madrid fichará a Haaland. Según el alemán, en Valdebebas tienen claro que el futbolista de 21 años es una de las prioridades para el siguiente año.

“No importa donde vaya, todo el mundo te habla de Erling Haaland. Lo único que sé con seguridad es que el Real Madrid está muy interesado en él. Ahora podría nombrar otros 25. Pero sé que es un hecho. Puede ser que se vaya, pero también puede ser que se quede”, dijo Hans-Joachim Watzke.

Según el portal Transfermarkt, sitio especializado en tasaciones de futbolistas, Erling Haaland, quien llegó al Dortmund a inicios de 2020, está valorizado en 150 millones de euros. El internacional con Noruega tiene entre sus títulos más importante la Copa de Alemania.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.