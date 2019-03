Una fuerte suma: el precio de salida de Gareth Bale del Real Madrid para agosto

Si quiere sacar la chequera para fichajes, también necesita fondos de otros lados. Uno son las arcas de la institución, otro es el dinero que puede sacar de la venta de jugadores. Ya sea con Zidane o Lopetegui y Solari, Gareth Bale no ha contado indiscutibilidad de sus entrenadores. El patrón es común: el galés no es ni será aquel futbolista del Tottenham. Si bien fue el ‘engreído’ de Florentino Pérez cuando lo trajo, el crédito del británico se ha acabado, por lo que el Real Madrid busca venderlo para el siguiente mercado de pases de verano.



El precio que espera el presidente que se abone por el futbolista: 90 millones de euros. Puede que Bale no sea el flamante jugador que llegó en el 2013, pero por lo que paga en un futbolista en la actualidad es mucho más de lo que hace seis años. Neymar llegó al PSG por 222 millones de euros y Coutinho y Dembélé vinieron al Barcelona por más de 100 millones, por lo que pide ‘Flore’ por el galés tampoco no es una bestialidad por su contratación.



Con el dinero destinado de la venta de Bale, Florentino Pérez puede afrontar el fichaje de un extremo de calidad, léase Kylian Mbappé, Eden Hazard o Sadio Mané, y el zaguero central por si Raphael Varane termina marchándose del club con destino a la Juventus.



El operativo del Real Madrid continúa en pie: ya van comenzando a definirse negociaciones y también los precios de salida de los futbolistas. Bale aparece en el supermercado de fichajes, por lo que esta vez parece muy difícil que se quede en el club.



