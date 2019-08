"Una sensación única volver al Bernabéu": así vivió James Rodríguez su segundo debut con el Real Madrid

James Rodríguez volvió a pisar el gramado del Santiago Bernabéu como jugador del Real Madrid , en un duelo que dejó muchas cosas para el análisis, pero que terminó con nota aprobatoria para el cafetero en los 57 minutos que estuvo en el campo de juego (fue cambiado por Zidane e ingresó Vinicius Junior en su lugar). Sin embargo, esa sensación se tornó indescriptible para el colombiano.

" Después de un largo tiempo he vuelto al Bernabéu. Ha sido una una sensación única. Gracias a la afición por el cariño. Seguiremos trabajando para mejorar ", publicó en su cuenta de Twitter.

James Rodríguez no jugaba en el Santiago Bernabéu desde el 21 de mayo de 2017. Tras varias idas y vueltas, el colombiano fue recibido con una sonora ovación y despedido de la misma forma por la afición del club merengue , quienes esperan que tenga más chances de jugar. James terminó con molestias.

El pasado asoma

El Real Madrid regresó al pasado , recuperó los vicios de antaño y mostró otra vez las carencias que le llevaron a languidecer hace un año, incapaz de ganar al Valladolid y dejarse en el Santiago Bernabeu el liderato que ya es cosa del Sevilla, de forma provisional y en solitario.



El Real Madrid sigue sin velocidad, sin carácter y sin profundidad. Pudo ganar. Ocasiones tuvo para ello. Pero adolece de un jugador que marque diferencias. Que desequilibre en los momentos de espesura. Pareció serlo Karim Benzema, el mejor del pasado curso que a ocho minutos del final puso por delante a los blancos. No le bastó con eso. Al equipo de Zidane le tiemblan las piernas, temor a no ganar. Una pérdida de Toni Kroos llevó la pelota a Oscar Plano, que vio solo por la izquierda a Sergi Guardiola que no falló.

Queda levantar cabeza para el duelo que se viene, en casa del Villarreal, el próximo domingo. La Cerámica será escenario para enfrentar a dos equipos que hasta el momento se han mostrado regulares, una situación que en tienda merengue esperan cambiar.

