¡Ya no aguantó más! Padre de Luka Jovic explota luego del mal momento de su hijo con Serbia y Real Madrid

Luka Jovic llegó al Real Madrid con la esperanza de ser la máxima estrella del ataque. La salida de Cristiano Ronaldo dejó un gran espacio de cara al gol que nadie pudo reemplazar, por lo que su llegada al Santiago Bernabéu daba esperanzas tras su gran actuación en la Bundesliga.

Sus 27 goles y 7 asistencias en los 48 partidos que disputó con el Eintrach Frankfurt hicieron que Florentino Pérez le de un agradable recibimiento en el palco blanco; sin embargo, sin saberlo, el futbolista empezaría a vivir uno de los peores momentos de su carrera.

Las lesiones empezaron a atacar a Jovic por lo que empezó a trabajar más duro, En uno de los llamados de la Selección de Serbia para enfrentar a Luxemburgo, decidió no asistir alegando una molestia muscular, regresando así al Real Madrid.

La decisión del delantero, desató la furia del entrenador del equipo nacional, Tumbakovic, quien decidió castigarlo y no llamarlo para los amistosos entre Paraguay y Lituania. Esto desató la furia del padre de Luka.

"Las cosas buenas se olvidan rápidamente. Este año nada más fichar por el Real Madrid, Luka se lesionó jugando para la Sub21 Serbia en el Campeonato de Europa, pero él me dijo que quería jugar para el equipo nacional con una pierna si era necesario ya que sus amigos estaban allí y no iba a decepcionarlos. Estoy seguro de que nadie más lo habría hecho si hubiera estado en su piel. Para Luka no es justo avergonzarlo de esta manera, pero todos tienen derecho a decir lo que piensan, yo también ", declaró Milan Jovic.

"Vestir la camiseta de Serbia es un sueño ya que es un patriota, el escudo nacional es sagrado", sentenció.

¿Jovic tiene el pero arranque en el ataque blanco?

El 'Fenómeno' Ronaldo tan solo necesitó de 62 segundos para estrenarse con el club merengue en el primer balón que tocó (tras un brutal pase de Roberto Carlos). Siete años después, sucedió lo mismo con Cristiano Ronaldo, el máximo goleador en la historia merengue. En su debut, también registró su primer tanto liguero con el club blanco.



No ha habido delantero desde el 2000 que haya demorado tanto en anotar su primera diana con la camiseta merengue. Si bien Jovic pudo romper su 'maleficio' ante Osasuna -donde marcó un gol, pero se lo anularon por posición adelantada-, llegará al duelo del próximo 19 de octubre con un récord que nadie quisiera romper.



