El francés Kylian Mbappé seguirá en el Paris Saint-Germain. El Real Madrid tenía su palabra, sus fotos de infancia madridista hacían presagiar, por fin, un final feliz para esta historia que parecía de amor pero que, sin embargo, como en 2017 y 2021, el desenlace vuelve a alejar al delantero de la capital de España. El campeón mundial en Rusia 2018 le comunicó su decisión al presidente Florentino Pérez a través de un mensaje de Whatsapp, tal como ha revelado en las últimas horas el reconocido Josep Pedrerol en El Chiringuito.

En un programa dedicado íntegramente a Kylian Mbappé, el periodista español reveló el contenido de la conversación que tuvieron el futbolista y el presidente. Le dijo que había decidido quedarse en PSG, pidió que entienda su elección y le deseo suerte para la final de la Champions League.

“Le comunico que he decidido quedarme en el PSG. Quiero agradecerle la oportunidad que me ha dado de jugar en el Real Madrid, el club del que he sido fan desde pequeño. Espero que sea comprensivo con mi decisión. Suerte en el final de la Liga de Campeones”.

Esas son las palabras con las que Mbappé se excusó de no firmar con el Real Madrid. Horas más tarde, el PSG anunció por todo lo alto la renovación de contrato hasta el 2025, hecho que fue celebrado a lo grande en el Parque de los Príncipes antes del pitazo inicial del partido ante Metz por la Ligue 1.

Mbappé no cumplió la promesa

Según Pedrerol, Real Madrid se confió en la palabra del jugador y de su entorno. Se mantuvo la tranquilidad, entendiendo que los últimos movimientos se debían al aumento de la presión que tenía del PSG. Hasta cuando Mbappé dejó de responder a las llamadas durante esta semana, tras una inesperada visita a Madrid que no entendió el club por lo inoportuna que era tras tantos meses de máxima discreción.

El Real Madrid guarda silencio, amparado en un reto mayor como es la conquista de la decimocuarta Copa de Europa. Nada ni nadie, aseguran que les descentrará. Desde el viernes sabían la decisión final de Mbappé, que causó gran sorpresa y desplomó un proyecto que se formaba en torno a su figura, el estreno ideal del nuevo Bernabéu.





