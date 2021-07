Lo que hizo no tiene nombre. Era apenas un partido amistoso y ha podido dejar al futbolista, posiblemente, varias semanas fuera de toda actividad. El experimentado delantero de 36 años, Roberto Soldado, una vez más fue superado por su ímpetu y preso de una intensidad que lo ha puesto en el ojo de la tormenta por una entrada descalificadora en el encuentro de preparación entre Villarreal y Levante.

Soldado, que ha pasado por clubes como Real Madrid o Tottenham a lo largo de su carrera, y que hoy juega en el Levante, realizó una escalofriante entrada por detrás al joven futbolista del Villarreal Jorge Cuenca.

Corría el minuto 43 del primer tiempo cuando Cuenca se le fue fácilmente a Soldado de la marca con balón dominado. Fue entonces que el experimentado jugador español se fue encima del jugador con una ‘plancha’ escalofriante, directamente a la pantorrilla del joven jugador.

Soldado no tuvo ninguna intención de jugar el esférico, que incluso ya tenía otro destino de juego. Por suerte, el futbolista del ‘Submarino Amarillo’ pudo levantarse y seguir jugando. A Soldado, sin embargo, solo lo amonestaron con tarjeta amarilla.

Soldado, un amigo de la noche

Roberto Soldado careció de profesionalismo en el Real Madrid. A pesar de saber que tenía entrenamiento en Valvedebebas la mañana siguiente, el delantero español siempre estaba disponible para tomarse unas copas. Siempre.

“Pesaba siete kilos más que ahora, veo fotos y me avergüenza. No me cuidaba, comía muchísimo. Ahora veo fotos y pienso que cómo iba a jugar con los Galácticos con ese estado de forma”, contó hace unos años en ‘The Guardian’.

“Si me hubiera cuidado más y hubiera tenido madurez, quizás podía haber tenido más oportunidades. Esa idea se te queda en la cabeza. Si me dabas una copa de vino, me la bebía, y si estábamos hablando y a gusto, me tomaba otra. Con 17 o 18 años, si alguien decía de salir a beber algo a la 1 de la mañana, yo era el primero que estaba listo para salir”, finalizó.

