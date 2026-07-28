Después de varios días de intensas negociaciones, por fin en las últimas horas pudo confirmarse el regreso de Piero Quispe a Universitario de Deportes después de dos años y medio. Hasta ayer lunes, había un acuerdo verbal cerrado y solo faltaba la firma del futbolista, algo que terminó de concretarse en horas de la noche. Sin embargo, hubo un detalle que cambió en las tratativas y eso influyó directamente en el tiempo de contrato que tendrá el volante.

Si bien en un principio se supo que el vínculo del mediocampista nacional con la ‘U’ sería de dos años, es decir, hasta mediados del 2028, esto cambió en el documento firmado recientemente. Según informaron en L1 Radio, el contrato será hasta finales del 2027 con una cláusula de salida de por medio, por si en medio del camino aparecer una propuesta por el futbolista para regresar al extranjero.

Con esto, Universitario suma un volante más de cara al Torneo Clausura, donde tiene la obligación de llevarse este segundo certamen de la temporada para forzar los play-offs y seguir con vida en busca del tetracampeonato. Como Alianza Lima ganó el Apertura, los cremas no pueden descuidarse y por eso necesitaban hacer una reingeniería fuerte para rearmar el plantel que heredó Héctor Cúper.

Piero Quispe firmó por Universitario hasta finales del 2027. (Foto: GEC)

Como se recuerda, antes de rescindir con Pumas UNAM, equipo al que precisamente llegó luego de salir campeón nacional con la ‘U’ en el 2023, Piero Quispe estuvo a préstamo en el Sydney FC de la Liga de Australia. En dicho club consiguió la continuidad que no estaba teniendo en México y disputó 30 partidos, marcando dos goles y sirviendo cinco asistencias.

Tras esa breve sesión, Quispe volvió a Pumas UNAM y muchos pensaban que, al tener contrato vigente, se quedaría para pelear por un puesto. Sin embargo, después de varias semanas de negociaciones, ambas partes decidieron separar sus caminos de mutuo acuerdo. Así pues, el futbolista de 24 años quedó como agente libre para buscar un nuevo equipo y pesó la propuesta de relanzar su carrera en Universitario, el club de sus amores.

Piero Quispe no la tendrá fácil, pues tendrá que ponerse físicamente a tope para llenarle los ojos a Héctor Cúper y convencerlo de que puede aportarle a su equipo como titular. En el 4-3-1-2 que viene implementando el argentino, el nacido en San Martín de Porres encajaría detrás de los dos puntas, posición que por ahora la viene ocupando Jairo Concha. Se avecina una linda pelea por dicho puesto.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 2 de agosto desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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