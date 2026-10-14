Vinícius Júnior fue sancionado tras su expulsión frente al Villarreal. (Foto: Getty Images)
Vinícius Júnior fue sancionado tras su expulsión frente al Villarreal. (Foto: Getty Images)

Vinícius Júnior recibió una noticia que complica los planes del Real Madrid para las próximas semanas. Tras su expulsión frente al Villarreal, el delantero brasileño quedó bajo la lupa de las autoridades disciplinarias del fútbol español, que evaluaron tanto la acción que provocó su tarjeta roja como su reacción posterior ante el árbitro. La resolución tendrá consecuencias en un tramo importante de la temporada.

La polémica se originó en la victoria por 1-0 del equipo blanco ante el Villarreal. Vinícius había celebrado lo que parecía ser el segundo gol madridista, pero la intervención del VAR llevó al árbitro Isidro Díaz de Mera a revisar una acción previa en la que el brasileño tiró del pelo al defensor Nathan Saliba. El tanto fue anulado y el atacante recibió la tarjeta roja directa.

Finalmente, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) resolvió sancionar a Vinícius Júnior con cuatro partidos de suspensión en LaLiga. De esta manera, el atacante no solo se perderá el siguiente compromiso del Real Madrid, sino también el clásico frente al Barcelona, uno de los encuentros más esperados del calendario español.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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