Es la tercera vez que lo convoca aunque aún no ha podido debutar, ya sea por lesiones o por el COVID-19, pero lo cierto es que Luis Enrique lo tiene en sus planes y, de alguna manera, presiona al jugador, que tendrá que elegir entre dos selecciones. Adama Traoré es una de las sorpresas en la convocatoria de la Selección de España, pero no por no ser un habitual, sino porque el delantero también fue llamado por la Selección de Mali.

El exjugador del FC Barcelona y actual figura del Wolverhampton, tendrá que elegir pronto por qué selección jugar, pues los compromisos son ya en los próximos días, tanto de España como del combinado africano.

‘La Roja’ jugará contra Portugal el 7, amistoso, y Suiza y Ucrania en UEFA Nations League, el 10 y el 13. Mientras que Mali disputa partidos amistosos el 9 y 13 de octubre contra Ghana e Irán.

Adama no ha podido estrenarse con la Roja todavía porque tras ser convocado en noviembre de 2019 se lesionó y el pasado mes de agosto dio positivo por coronavirus.

Su futuro en clubes

La campaña estelar del extremo español despertó el interés de los clubes más importantes del mundo. Manchester City y Juventus se apuntaron como los favoritos para hacerse con los servicios del atacante.

Sin embargo, la alta ficha de Traoré, valorizada en 90 millones de euros, frenó las intenciones del club inglés y del cuadro bianconero, al menos en este mercado de fichajes. Aunque no se descarta que vuelvan por él en enero.

Adama Traoré tiene contrato hasta el 2023 con los Wolves, club que no está dispuesto a deshacerse tan fácilmente de su estrella. Lo mismo pasa con el atacante mexicano, Raúl Jiménez, quien ha sido tasado en 60 millones de euros.

