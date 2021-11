Un acto protocolar que tiene mucho de simbólico. Ello ocurrió durante la firma de contrato de Xavi Hernández con Barcelona. El nuevo entrenador salió a la cancha del estadio Camp Nou en compañía del presidente Joan Laporta. Enseguida y frente a una gran cantidad de hinchas, el exfutbolista se acercó a una mesa ubicada sobre el césped para hacer el acuerdo formal.

De esa manera, el estratega de 41 años quedó vinculado al club catalán hasta mediados del 2024. De inmediato, el exvolante se acercó a la tribuna para saludar a los fanáticos que se congregaron al coloso de los culés. Como no podía ser de otra manera, el DT mostró la camiseta blaugrana, la que tanto defendió en su etapa como jugador activo.

“Muchas gracias, no me quiero emocionar, pero estoy muy ilusionado. Como os dije cuando me fui de aquí, somos el mejor equipo del mundo y el Barça necesita exigencia, no se puede empatar ni perder, aquí hay que ganar”, expresó el preparador, quien arrancó su trayectoria en el Al Sadd del fútbol de Catar.

Joan Laporta, presidente de Barcelona, acompañó a Xavi Hernández. (Foto: AFP)

Xavi fue anunciado como nuevo entrenador del Barça la semana pasada, después de tres días de negociaciones con el club catarí. De acuerdo con información de la prensa local, los 5 millones de euros de la cláusula de liberación del antiguo centrocampista serán pagados a partes iguales entre el Barça y Xavi, quien financiará su parte con eventos promocionales del Mundial 2022.

El técnico de 41 años regresa seis años después de salir del equipo tras ganar la Champions League en 2015. Aunque actualmente, la institución está inmersa en una grave crisis económica, el Barcelona es noveno en LaLiga. Los malos resultados provocaron que la directiva rescindiera el contrato del anterior técnico, Ronald Koeman.

Xavi dirigirá su primer entrenamiento el martes, con un plantel plagado de bajas por lesión y sin internacionales, de viaje con sus selecciones.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.