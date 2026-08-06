El Real Madrid hizo oficial este jueves la contratación de Yan Diomandé, una de las mayores promesas del fútbol mundial, en una operación que rompe todos los registros en la historia del club blanco. La entidad presidida por Florentino Pérez anunció el fichaje del extremo marfileño en sus redes sociales, confirmando que llega procedente del RB Leipzig tras una transferencia valorada en 125 millones de euros fijos, más otros 15 millones en variables por objetivos.

La negociación fue una de las grandes novelas del mercado de fichajes. Durante semanas, el Real Madrid trabajó en silencio para convencer al RB Leipzig de desprenderse de su máxima figura, mientras otros gigantes europeos como Manchester City, Liverpool y PSG seguían de cerca la situación del atacante. Finalmente, el trabajo encabezado por la dirección deportiva blanca permitió cerrar el acuerdo definitivo.

Yan Diomandé llega al Santiago Bernabéu después de una temporada consagratoria con el RB Leipzig y de un Mundial 2026 que terminó de confirmar su enorme proyección. El extremo de 19 años fue una de las grandes revelaciones del torneo con Costa de Marfil gracias a su velocidad, capacidad de desequilibrio, regate y atrevimiento en el uno contra uno, cualidades que despertaron el interés de varios clubes de primer nivel.

Yan Diomandé llegó al Real Madrid tras destacar en el Mundial 2026 con Costa de Marfil. (Foto: Getty Images)

Con esta incorporación, José Mourinho suma una pieza ideal para el modelo de juego que pretende implantar en el Real Madrid. El técnico portugués busca un equipo intenso, vertical y letal en las transiciones ofensivas, un contexto en el que Diomandé puede explotar su aceleración, capacidad para atacar los espacios y versatilidad para desempeñarse por ambas bandas del ataque.

¿Hasta cuándo firmó Yan Diomandé por el Real Madrid?

El futbolista marfileño firmó contrato con el Real Madrid hasta junio de 2033, comprometiéndose con el conjunto blanco por las próximas siete temporadas. La institución apuesta por convertirlo en uno de los pilares de su nuevo proyecto deportivo y en una de las referencias ofensivas para los próximos años.

¿Cuánto pagó Real Madrid por Yan Diomandé?

El Real Madrid desembolsó 125 millones de euros fijos al RB Leipzig y acordó otros 15 millones de euros en variables por objetivos, por lo que la operación podría alcanzar un valor total de 140 millones. Se trata del fichaje más caro en la historia del club madrileño, superando anteriores récords de inversión.

Yan Diomandé protagonizó un ascenso meteórico en apenas dos años. Tras irrumpir con el Leganés, fue traspasado al RB Leipzig, donde completó una brillante campaña con 12 goles y nueve asistencias, consolidándose como una de las grandes sensaciones de la Bundesliga y despertando el interés de los clubes más poderosos del continente.

Yan Diomandé arribó al Real Madrid proveniente del RB Leipzig. (Foto: Getty Images)

En el Mundial 2026 también dejó actuaciones sobresalientes con Costa de Marfil, siendo uno de los futbolistas con mayor capacidad de desequilibrio del campeonato gracias a su velocidad y habilidad para superar rivales. Ese rendimiento terminó por convencer al Real Madrid de realizar una inversión histórica para asegurarse sus servicios.

Con el anuncio oficial ya realizado, el siguiente paso será la presentación del extremo en el Santiago Bernabéu y su incorporación a la pretemporada bajo las órdenes de José Mourinho. En Valdebebas existe la expectativa de que el joven marfileño pueda convertirse rápidamente en una de las nuevas figuras del conjunto blanco y justificar una inversión sin precedentes para la institución.

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