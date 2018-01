El pasado domingo, como se pudo ver en posterior resumen en YouTube , Barcelona le ganó 2-1 al Deportivo Alavés en el Camp Nou por una nueva jornada de la Liga Santander. Luis Suárez y Lionel Messi anotaron para el cuadro de Ernesto Valverde, mientras que John Guidetti puso el descuento para la visita.

Justamente, el atacante sueco declaró luego del partido en territorio catalán y se volvió viral. Todo por el 'masticado' español para poder comunicarse con sus compañeros y medios de ese país europeo.

"Es penalti (la mano de Umtiti). Yo probar tirar por primer palo. Después el campo un poquito no mal. Dos toques, pero es gol. Yo contento. Es por mi hijo, niñas y mujer. Ayer yo papá segunda vuelta. Solo no contento por no puntos para nosotros", sostuvo Guidetti en imágenes compartidas a través de YouTube.

Con la derrota en la casa catalana, el cuadro del delantero sueco marcha en la décimosétima posición en el torneo español de primera división con sus mismos 19 puntos. Está tan solo a dos puntos de la zona de descenso.