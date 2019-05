"Mil gracias, Kepa": el sentido mensaje de MisterChip por su gran atajada y pase de Chelsea a la final de Europa League

Kepa Arrizabalaga fue una de las figuras de la clasificación del Chelsea a la final de la Europa League. MisterChip le mandó un sentido mensaje.



"Hola gran Kepa. Mil gracias por permitirme publicar esto. Datazo que llevaba mucho tiempo persiguiendo y que por fin se dio", refirió en su cuenta de Twitter el famoso estadístico tras la clasificación del Chelsea a la final. Con ello, cuatro equipos de un solo país buscarán los dos trofeos más esperados de Europa a nivel de clubes.

Chelsea completó en la tanda de penales la final inglesa de la Europa League 2019, que disputará ante Arsenal, tras derrotar al Eintracht Frankfurt en una tanda en la que el héroe fue Kepa Arrizabalaga. Los 'Blues' se adelantaron en el marcador por medio de Ruben Loftus-Cheek, pero vieron cómo la visita les empató por medio de Luka Jovic (1-1).



Los dirigidos por Maurizio Sarri tuvieron contras para finiquitarlo, pero Olivier Giroud no estuvo acertado y Eden Hazard salió del plano. Los alemanes no llegaban con mucho peligro, pero Jovic no necesitó de demasiado para demostrar su impecable definición.



Será la primera vez que las dos finales de los torneos europeos más importantes a nivel de clubes tenga a cuatro representantes de un solo país. Por la Champions League, Tottenham y Liverpool buscarán alzar la orejona, uno por sexta vez y el otro en la primera final de su historia.

