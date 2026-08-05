Luis Figo se convirtió en una de las voces más críticas contra Gianni Infantino. El exjugador portugués publicó una dura carta en la que pidió la renuncia inmediata del presidente de la FIFA, a quien responsabilizó por la crisis generada tras el fallido proyecto para vender parte de los derechos comerciales de la Copa del Mundo a un fondo de inversión.

Esto se originó luego de que la FIFA analizara la posibilidad de ceder un porcentaje de los ingresos del Mundial a inversionistas privados, iniciativa que generó un fuerte rechazo y que finalmente fue retirada ante la presión de distintas federaciones y dirigentes.

Figo fue contundente al referirse al máximo dirigente del fútbol mundial. El portugués calificó a Infantino de “deshonesto” y aseguró que sus decisiones han deteriorado la credibilidad del organismo. Además, sostuvo que el proyecto evidenció una preocupante falta de transparencia dentro de la FIFA.

En su pronunciamiento, el exBalón de Oro afirmó que “no es demasiado tarde para salvar el fútbol” y consideró que la única salida posible es un cambio de liderazgo. También cuestionó que se prioricen intereses económicos por encima de los valores deportivos que históricamente representó la FIFA.

Las declaraciones de Figo se suman a otras críticas surgidas en los últimos días contra la gestión de Infantino. Diversas figuras del fútbol internacional manifestaron su preocupación por el rumbo que ha tomado el organismo tras la controversia generada por el proyecto financiero.

El exfutbolista portugués, que incluso respaldó la candidatura de Infantino en sus inicios, reconoció que perdió la confianza en el actual presidente de la FIFA. Según explicó, el modelo de gestión ha cambiado por completo y ya no representa los intereses del fútbol mundial.

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