Flamengo podría afrontar un nuevo problema en el cierre de la temporada. Jorginho, uno de los jugadores importantes del equipo brasileño, quedó en el centro de la atención tras dar positivo en un control antidopaje realizado por la CONMEBOL, luego de la eliminación del ‘Mengao’ de la Copa Libertadores.

El mediocampista estaría a la espera de una contraprueba que permitiría esclarecer el resultado inicial y determinar si existe una infracción a las normas antidopaje.

El análisis mencionado no correspondería al partido de vuelta frente a Estudiantes de La Plata, disputado el jueves 22 de octubre por las semifinales de la Copa Libertadores. Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado públicamente qué sustancia habría sido detectada ni en qué encuentro se habría tomado la muestra.

La contraprueba estaría prevista para el martes 27 de octubre. Este procedimiento permitiría realizar una nueva evaluación de la muestra correspondiente y aportar información para esclarecer el caso. Por ahora, no existe una confirmación oficial pública de la CONMEBOL que permita dar por comprobada una infracción por parte del futbolista.

En caso de confirmarse una violación de las normas antidopaje, Jorginho podría afrontar una suspensión. Se menciona un castigo que podría oscilar entre seis meses y dos años, aunque la duración de una eventual sanción dependería de las circunstancias del caso y de la normativa aplicable. Por ello, ese plazo no debe interpretarse como una pena ya establecida.

La posible ausencia del mediocampista representaría una preocupación para Flamengo, que cuenta con él como una pieza importante en el funcionamiento del equipo dirigido por Leonardo Jardim. No obstante, por ahora no hay información oficial que confirme una suspensión o un alejamiento del jugador por este asunto.

El caso se conoce después de la eliminación del conjunto brasileño de la Copa Libertadores. Flamengo empató 0-0 ante Estudiantes en ambos partidos de la semifinal y quedó fuera del torneo al perder 3-2 en la tanda de penales disputada en el Maracaná. Jorginho fue uno de los futbolistas que falló su lanzamiento en la definición.

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