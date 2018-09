Si el PSG te quiere, un club debe hacer todo lo posible – en lo económico – para impedir un fichaje millonario del club. La presente temporada, la institución parisina no realizó ninguna gran inversión para afrontar la contratación de Mbappé, así como el ‘Fair Flay Financiero’. Sin embargo, para la próxima temporada, el club piensa en grandes refuerzos y un equipo más de ensueño. A Nasser Al-Khelaifi no le basta con Mbappé, Neymar, Cavani y compañía.



Según publica este domingo el portal ‘Le10Sport’, el PSG desea incorporar a Ivan Rakitic para la próxima temporada. Sabiendo que el Barcelona no ha cumplido con un aumento salarial para el volante, el director deportivo del club parisino, Antero Henrique, estudia con su círculo hacerle un contrato al subcampeón del mundo, que no podría rechazar. ¿A cuando asciende la cifra? El monto no ha sido revelado, pero el PSG siempre hace buenas ofertas.



Conscientes de que no podrán renovarle el contrato a Adrien Rabiot, quien cometió un ‘blooper’ frente al Rennes, en París ya miraron un reemplazo de calidad: Rakitic. Otros nombres que se encuentran también en la baraja son Milinkovic-Savic (Lazio), N’Golo Kanté (Chelsea), Stanislav Lobotka (Celta de Vigo) y Frenkie de Jong (Ajax).



Como se recuerda, PSG cayó en el debut de la Champions League frente al Liverpool en Anfield Road. El equipo de Tomas Tuchel aún no se encuentra a punto, aunque eso no impide que ya se planifiquen nuevos jugadores para la próxima temporada. Siempre ha sido así.