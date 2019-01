"Investiguen la mafia del fútbol": el extraño mensaje de la exnovia de Emiliano Sala que luego borró

Tras la desaparición de Emiliano Sala en un accidente de avión en el Canal de La Mancha , son varios los que en redes sociales rezan para encontrarlo con vida. Berenice Schkair es una de ellas. Se trata de la exnovia del delantero argentino, que además de lamentar la tragedia aérea, ha dejado un mensaje enigmático.

En Twitter, la mujer escribía "investiguen la mafia del fútbol porque no me creo este accidente". Las palabras de la otrora novia de Emiliano Sala causó tal revuelo que vio por conveniente borrarlo. Sin embargo, no se quedó corta a la hora de dedicarle otro mensaje. Aunque ahora en Instagram.



"Los que me conocen saben el brillo en los ojos que tengo al hablar de vos. Tuve la suerte de conocerte. Todo cambia porqué pasan estas cosas? Porque un hombre luchador fascinante lleno de proyectos trabajador buena persona y dedicado a su trabajo y a su familia le ocurren estas cosas. Porque no se cumplen los sueños ? Porque ??!! Tengo el corazón roto. no puedo aceptarlo. Aparece con fuerza como siempre Emi", escribió Berenice Schkair.



Emiliano Sala y su exnovia en una foto en Instagram. Emiliano Sala y su exnovia en una foto en Instagram.

Se reanudó la búsqueda de Emiliano Sala

El operativo de búsqueda para dar con Emiliano Salas y el piloto del avión en el que viajaban se reanudó el miércoles. Las autoridades revisaban las Islas del Canal, en el Canal de La Mancha, por si lograron aterrizar pero no pudieron ponerse en contacto.



Dos aviones participaban en el operativo de búsqueda, que está centrado “en una zona que creemos que es donde hay mayor probabilidad de encontrar algo en base a las mareas y el clima”, dijo el director del puerto de Guernsey, el capitán David Barker.