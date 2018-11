Se llama Tanguy Ndombele, tiene 21 años, juega de volante defensivo y cumple su segunda temporada con el Olympique de Lyon. Para los pocos que lo hayan visto, se trata de un pivote con mucha fuerza y buen fútbol, motivos por lo que el secretario técnico del Barcelona , Eric Abidal, y muy francés, lo tiene en su lista de posibles fichajes de cara a la temporada 2019-20. No obstante, tal como ha pasado en los últimos años, aparece una institución que ya parece una piedra en el camino de los culés: el PSG. Sí, los parisinos también le buscan.



Sin un precio fijado, pero con un futuro muy interesando en Europa, Barcelona ha seguido a este futbolista, sabiendo que Sergio Busquets no es un jugador que tendrá un nivel superlativo por siempre. ¿Y por qué el PSG se ha fijado en él? De acuerdo a medios parisinos, la razón es para encontrar a un sustituto que significó el retiro de Thiago Motta, así como generarle un ‘problema’ particular a los catalanes por tratarse de llevarse a Adrien Rabiot.



Ndombele ha renovado su contrato con el Olympique de Lyon hasta el 2023 y los problemas que tiene el PSG para cumplir el 'Fair Play Financiero' podrían frenar este interés de Nasser-Al Khelaifi por el seleccionado galo, que podría dejar el Olympique de Lyon este próximo verano. El propio jugador estaría dispuesto a dejar la institución este verano, siendo el Barcelona tan solo una de las posibilidades. Como sabemos, siempre hay más de un club interesado.



¿Y cómo va el caso de Rabiot? Se habla de que el galo quiere ganar más de 10 millones de euros por cada temporada. En Barcelona pueden cumplirle con la ficha, en el PSG, no. Todo el dinero se ha invertido en otros salarios, como es el caso de Neymar, Mbappé y compañía. Rabiot se encuentra muy encaminado, veremos si también le sigue Ndombele.