PSG empieza a temblar: el gran temor sobre la salida de Neymar al Barça o Real Madrid

El PSG ha dejado en claro que no permitirá la salida de Neymar en el presente mercado de fichajes. Sin embargo, con el paso de los días, esa postura tan firme podría convertirse en temor si no resuelve el futuro del jugador más caro de la historia.



Según informa este lunes 'ParisUnited', en el seno del club parisino existe el miedo de que el 'caso Neymar' no se solucione antes del inicio de la Ligue 1. Si los problemas persisten, podrían haber líos entre el brasileño y la hinchada cuando el equipo juegue de local.

Si Neymar insiste en la idea de dejar el PSG, los enfrentamientos con la hinchada en el Parque de los Príncipes sería inevitable. En la directiva del club no quieren percibir este tipo de incidencias, es por eso que Leonardo trabaja en la mejor solución para todas las partes.



De momento, se sabe que Pini Zahavi, agente que trabaja con Neymar, estaría buscando otras opciones además del Barcelona. La vuelta del brasileño al Camp Nou cada día se complica más y es por eso que el Real Madrid ha sido el último club al que se le ha vinculado.



En Valdebebas tendrían pensado un cambio de cromos con el PSG más 90 millones de euros en la transferencia. Real Madrid quiere deshacerse de Gareth Bale y estaría ante la oportunidad perfecta tomando en cuanto que Neymar es un viejo anhelo de Florentino Pérez.

