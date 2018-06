Antoine Griezmann aún no tiene claro cuál será su futuro luego del Mundial Rusia 2018, si continúa en el Atlético de Madrid o finalmente se marcha al Barcelona. Aunque la convivencia con sus compatriotas puede ayudar a que defina su panorama. Y eso lo tiene claro Ousmane Dembélé , quien le abrió las puertas del club azulgrana a su compañero de ataque en Francia.

El extremo azulgrana habló de varios temas en conferencia de prensa, donde, desde luego, se refirió a la posibilidad de que Griezmann llegue al Camp Nou la próxima temporada.



"No hemos hablado mucho de eso con Antoine, pero si viene al Barça sería extraordinario porque es un gran delantero y nos ayudaría mucho", dijo Dembelé.



El francés también valoró lo que fue su primer curso como culé, y reconoció que fue "una temporada complicada, con muchas lesiones, pero con todo lo que ha pasado sigo confiando y todos en el Barcelona confían en mí y vamos a ver cómo va en las próximas temporadas. Tengo que mejorar en la definición y en las pérdidas. También en Francia hay mucha competencia y tengo que trabajar. No he dudado nunca, aunque es verdad que ha habido momentos complicados. Voy a volver aún más fuerte y voy a demostrar mi calidad en el Barcelona".



Ya en lo que respecta a su valoración sobre las posibilidades de Francia en la Copa del Mundo, Dembélé afirmó que se trata de "la competición más grande del fútbol y hay que llegar lo más lejos posible".



"Hay gente también aquí con experiencia y que han jugado ya un Mundial. Hay veteranos que nos dan confianza y que hablan en el vestuario", agregó.