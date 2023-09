A menos de un mes para que se dispute una nueva jornada doble de las Eliminatorias 2026, la Selección de Brasil no pierde el tiempo y este sábado dio a conocer su nómina de 23 convocados por Fernando Diniz. Los próximos encuentros de la ‘Verdeamarela’ serán frente a Venezuela en Cuiabá y ante Uruguay en Montevideo, pactados para el jueves 12 y martes 17 de septiembre, respectivamente.

La principal novedad de esta lista de citados es el regreso de Vinícius Júnior, quien se perdió la pasada fecha doble por una rotura en el bíceps femoral derecho, por lo que no estuvo en los duelos frente a Bolivia y Perú. Completamente recuperado de su lesión, el delantero del Real Madrid podría debutar en este proceso clasificatorio ante la ‘Vinotinto’.

Si tomamos en cuenta que ‘Vini’ entró en la convocatoria del conjunto ‘merengue’ para el clásico de madrileño de este fin de semana contra el Atlético de Madrid, es casi un hecho que Carlo Ancelotti podría darle minutos tras recibir el alta médica. De ser así, el atacante acumularía hasta cinco partidos (4 por LaLiga y 1 por la Champions League) antes de sumarse al plantel del seleccionado brasileño.

Recordemos que la ‘Canarinha’ suma seis puntos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 luego de vencer a Bolivia (5-1) y Perú (0-1), por lo que buscará estirar su racha de victorias frente a Venezuela y Uruguay. Fernando Diniz tiene como principal objetivo que su idea de juego se solidifique con el correr de las fechas, tal como lo mencionó en su más reciente conferencia de prensa.

“No tengo expectativas sobre el rival ni sobre cómo será el partido. Espero que consigamos reproducir nuestra idea de juego, que seamos cada vez más protagonistas. Analizamos mucho lo que Brasil no produjo. Contra Perú no pudimos producir tanto, pero defensivamente no sufrimos casi nada. Con menos cambios de jugadores, hay posibilidades de entender las cosas más rápidamente”, sostuvo ante los medios brasileños.

Sin extenderse en su análisis sobre el presente de la ‘Vinotinto’ y la ‘Celeste’, Diniz se mostró respetuoso por los retos que se le avecinan en el banquillo de la pentacampeona del mundo. “No hago diferencias entre los rivales, siempre tenemos que hacerlo lo mejor posible. Siempre es muy difícil y respetaremos a todos de la misma manera. Intentaremos hacer lo mejor posible y estudiaremos a ambos para elegir la mejor estrategia”, agregó.

Finalmente, el también entrenador de Fluminense –es DT de Brasil de manera interina– aclaró el tema de la edad en el 'Scratch' y el rol de los futbolistas de mayor experiencia dentro de su plantel. "No tengo prejuicios en cuanto a la edad, basta con mirar al Fluminense y todos corren. Para mí, el factor limitante no es la edad, siempre me fijaré en la calidad técnica y en el rendimiento de los jugadores en el club y cuando sean convocados para la selección nacional", puntualizó.





Los convocados de Brasil para las Eliminatorias 2026

Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) y Lucas Perri (Botafogo).

Defensores: Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Nino (Fluminense), Danilo (Juventus), Vanderson (AS Monaco), Caio Henrique (AS Monaco) y Renan Lodi (Olympique de Marsella).

Mediocampistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Gerson (Flamengo) y Raphael Veiga (Palmeiras).

Delanteros: Gabriel Jesus (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Al Hilal), Raphinha (FC Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) y Vinícius Júnior (Real Madrid).





