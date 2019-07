¡Pep, no te lo lleves! El plan del PSG para evitar que Mbappé se vaya con Guardiola

Kylian Mbappé no está del todo feliz en el PSG. El francés es uno de los líderes dentro del campo pero fuera no siente el apoyo. La directiva tiene como gran favorito a Neymar y no le da el protagonismo que necesita. Por su cabeza ha pasado en más de una ocasión la opción de irse.

Según informó El País la semana pasada, Manchester City asecha a Kylian. El delantero de 20 años tiene en mente ser dirigido por Pep Guardioala, cree que este podría ser un paso importante en su carrera para terminar de evolucionar como futbolista. El cuadro 'bleu' no lo puede permitir.

Según informa el diario inglés The Sun, elPSG ha ofrecido un nuevo trato de 50 millones de euros al año (950 mil euros a la semana) con tal de conseguir su permanencia. Todo esto a pesar que está unido hasta el 2023.

Real Madrid también tiene ganas de entrar a la pelea por Mbappé, pero se mantienen distantes para observar todos los sucesos y no romper ningún tipo de relación entre ambos clubes.

Con ese nuevo contrato, Mbappé pasaría a ser el mejor pagado en toda la historia, superando los 30 que gana Neymar y los alrededor de 40 'kilos' que percibe Messi en el Barcelona. Eso sí, este aumento descomunal sería incompatible con la continuidad de Neymar en Francia y no solo por la dificultad de pagarles 80 'kilos' solo a los dos, sino para cumplir con el fair play financiero.



