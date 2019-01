No le quita la mirada: Kylian Mbappé volvió a abrirle las puertas al Real Madrid

Mucha atención a las palabras de Kylian Mbappé. El francés ha vuelto a enviar un guiño al Real Madrid y su futuro como posible jugador 'blanco'. El delantero del PSG no descartó llegar al Bernabéu, y también apuntó que el cuadro parisino necesita refuerzos.



Tras la goleada del PSG por 9-0 al Guingamp, donde brilló con tres goles, Mbappé fue consultado nuevamente sobre su futuro, y dejó la puerta abierta al cuadro que hoy dirige Santiago Solari.



"¿El Real Madrid? Me siento muy bien aquí, pero en el fútbol nunca se sabe. Tengo contrato hasta 2021 y no es momento ahora de pensar en otra cosa", dijo el delantero francés de 20 años.



Como se sabe, Mbappé es un viejo anhelo del Real Madrid, que antes del 'despegue' del futbolista ya había intentado ficharlo, incluso cuando aún se encontraba en el AS Mónaco. Sin embargo, entre el PSG y otras trabas que se le presentaron en el camino, la 'Casa Blanca' no ha podido cumplir con su deseo.

Por otro lado, el francés valoró el momento de su equipo, que se encamina hacia un nuevo título en la Ligue 1 de Francia, pero cuyo objetivo real es la Champions League. En ese sentido, Mbappé habló sobre la posibilidad de que lleguen nuevos jugadores.



"Necesitamos algún refuerzo, lo sabemos, pero para eso hay gente que trabaja en ello", reconoció el 'galo'.