''Al Madrid lo veré como admirador'': Mbappé choteó a 'merengues' y confirmó su permanencia en el PSG

¡No se va! El joven atacante Kylian Mbappé , coronado campeón de la Ligue 1 de Francia este domingo, en una jornada redonda en la que firmó un 'Hat-trick' para el triunfo por 3-1 del PSG al Mónaco, reafirmó su compromiso con los parisinos, club en el que confirmó por su propia boca que continuará, pese a los rumores que hicieron pensar en algún momento que su fichaje por el Real Madrid estaría hecho.

Recordemos que las especulaciones se dispararon en las últimas semanas tras el regreso de su compatriota, el también francés Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid, pero Mbappé fue claro y directo cuando fue preguntado por el 'Canal + Francia' si seguirá en el PSG de cara a la próxima temporada.



" Me uní al proyecto del PSG. Me alegro por el Real Madrid si ha vuelto Zizou. Veré los partidos como admirador'', sentenció la joven estrella del PSG, tras ser cuestionado sobre la incesante ola de rumores que vinculan su futuro con una posible llegada al Madrid de Zinedine Zidane. Mbappé no da pie a más dudas.



Mbappé en Canal + Francia: “Me uní al proyecto del PSG. Me alegro por el Real Madrid si ha vuelto Zizou. Veré los partidos como admirador”. pic.twitter.com/Q0dEwWHZ2F — David De las Heras (@David_Heras) 21 de abril de 2019

Según la prensa española, el equipo blanco, que tras una temporada para olvidar intentará una profunda renovación para el próximo curso, podría llegar a invertir hasta 500 millones de euros en fichajes para la próxima campaña. De esa cifra, hasta 280 millones de euros podrían ir destinados a hacerse con Mbappé, una cifra récord que por ahora solo está del terreno de las especulaciones.



Sin embargo, más allá de los golpes del destino, Mbappé sigue dando muestras de su madurez temprana con apenas 20 años. El popular 'Donatello' lleva 30 tantos en esta Ligue 1, después de los tres logrados contra Mónaco, su exequipo. "Estoy feliz (por su número de goles), la temporada no ha terminado así que voy a poder marcar más. Queríamos el título por encima de todo".



Asimismo, el octavo título liguero del PSG, el sexto en las siete últimas temporadas, mitiga la decepción por la eliminación del pasado mes en octavos de final de la Champions League y da confianza de cara a la final del sábado que viene por la conquista de un nuevo título de la Copa de Francia, contra el Rennes.



