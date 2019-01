Todo cuesta arriba: Tutchel confirmó la lesión de Neymar que no lo dejará jugar por Champions League

El PSG sueña con levantar su primera Champions League y para lograrlo necesita tener a su máxima estrella, Neymar , en su mejor nivel; sin embargo, parece que no lo logrará, o por lo menos en los octavos de final.



El entrenador de los 'Bleus', Thomas Tuchel, admitió el lunes que será "muy difícil" que Neymar pueda estar a punto para el choque del próximo mes contra el Manchester United por Champions League.



El delantero brasileño se fracturó un metatarso la semana pasada, en un partido de la Copa de Francia ante el Strasbourg. El club confirmó que se trató de una repetición de la lesión que amenazó su participación en el Mundial de Rusia el año pasado.



"Será muy difícil", dijo el técnico alemán a Canal Plus tras el triunfo este domingo del PSG por 4-1 ante el Stade Rennais por la Ligue 1. "Es demasiado pronto para hablar aún de una posible fecha de regreso".



"Para empezar, tenemos que esperar al menos una semana. Este tiempo y su reacción al tratamiento será importante. Solo entonces podremos ser más precisos. Dicho esto, no es un secreto: será muy difícil".



El PSG visitará Old Trafford en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones el 12 de febrero, mientras que el partido de vuelta se disputará en París el 6 de marzo.