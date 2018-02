No le queda otra que seguir a la espera de la oferta del Real Madrid. Neymar decidió mudarse a París para convertirse en el líder de un proyecto deportivo que le garantizaba ser el mejor pagado del mundo, como un referente de peso dentro del plantel del PSG. Lo primero lo gana indiscutiblemente, lo segundo, no termina de lograrlo en su totalidad.



Luego de la derrota frente al cuadro de Zidane, medios españoles indicaron que ‘Ney’ se encuentra disconforme sobre su decisión de haberse ido a jugar a la Ligue 1. No la encuentra competitiva y la eliminación de la Champions League, haría prácticamente que ya esté definido todo para el PSG. Los parisinos tienen el título y la Copa en el bolsillo.



Neymar se lo habría hecho saber a Messi y compañía sobre la situación que vive en París. El delantero, no obstante, tiene que cumplir su contrato, mientras que el Real Madrid hará todo por ficharlo para la temporada 2019-20. Así es la situación que vive ‘Ney’, en donde deberá ser la máxima figura para que el PSG pueda darle vuelta a los octavos de la Champions.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

PSG se desquitó con Estrasburgo tras su reciente revés en la Champions League y goleó el sábado por 5-2 al conjunto del este de Francia en un partido por el campeonato doméstico.



El uruguayo Cavani firmó un doblete y el argentino Angel Di María, que fue dejado en la banca el miércoles en el revés por 3-1 ante Real Madrid por los octavos de final de la Champions, agregó una diana en el Parque de los Príncipes. Neymar y Julian Draxler redondearon el marcador.



PSG se alejó a 12 puntos de Mónaco en la cima de la liga francesa tras su partido por la 26ta fecha.



Con el título de Francia prácticamente en el bolsillo, PSG enfoca todos sus cañones al partido de vuelta contra el Madrid el 6 de marzo en París.