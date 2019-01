A la sombra de Mbappé: el último trago amargo de Neymar en el fútbol de Francia

El reinado de Neymar en Francia no ha durado mucho. O al menos no el que pensaba el brasileño. Y no solo en cuanto a lo deportivo. Este juevez, el diario 'L'Équipe' dio a conocer a los personajes más influyentes del fútbol francés, puesto que el año pasado lo ocupó 'Ney', pero que ahora le pertenece a Kylian Mbappé y Antoine Griezmann.



La victoria en el pasado Mundial ha propulsado al jugador del Atlético de Madrid y al joven estrella del PSG a la primera posición de la lista, por delante del seleccionador, Didier Deschamps, y del exentrenador del Real Madrid Zinedine Zidane, que ganó su tercera Champions League consecutiva.



Tras los también campeones del mundo Raphael Varane, Paul Pogba y N'Golo Kanté recién aparece Neymar, que cae siete posiciones porque, según los periodistas de 'L'Équipe' que elaboran la clasificación, ha perdido brillo en su segunda temporada tras haber eclipsado el fútbol galo con su fichaje de 222 millones de euros.



Griezmann y Mbappé simbolizan para el rotativo el éxito del fútbol francés, fruto de una "asociación" que promete nuevas alegrías a los franceses.



Eso los manda a lo más alto de una clasificación de 30 nombres en la que figura un español, el propietario de Mediapro Jaume Roures, que acaba de hacerse con los derechos de difusión de la liga francesa por más de 1.000 millones de euros. EFE